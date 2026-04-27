Усатый Александр Робак возглавит «Отдел резонансных дел»: первые кадры

Актер приступил к съемкам в комедийном детективном сериале
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Александр Робак на съемках сериала «Отдел резонансных дел»
Появились первые кадры со съемок комедийного детектива «Отдел резонансных дел» с Александром Робаком в роли полковника, расследующего громкие преступления. На фотографиях актер предстает в непривычном образе — с небольшими аккуратными усиками.

По сюжету, в Сочи происходит авария с грузовиком, доверху набитым фальшивыми деньгами. Такое заметное дело требует максимального внимания. Для этого создается специальное подразделение под руководством полковника Тривлева (Робак).

Александр Робак на съемках сериала «Отдел резонансных дел»
Чтобы избежать блата и коррупции, шеф отдела набирает не местных полицейских. Так в команде оказываются петербуржец Катасонов (Михаил Кремер), пермяк Тарханов (Игорь Царегородцев), красноярец Протасов (Егор Овчинников) и молодой милиционер из Сухума Дарания (Мамука Патарава). Но приезжим полицейским придется усвоить: в Сочи, кроме законов, действуют свои неписаные правила.

Михаил Кремер и Александр Робак на съемках сериала «Отдел резонансных дел»
«Мы хотели показать южный культурный код и философию южного человека со всеми плюсами и минусами. И сделать это глазами чужаков — так это еще интереснее», — объяснил режиссер Сергей Арутюнян.

Игорь Царегородцев и Егор Овчинников на съемках сериала «Отдел резонансных дел»
«Лето. Море. Солнце. Сочи. Старый добрый дружественный продакшн. Заряженный, смешной сценарий. Замечательный режиссер Сергей Арутюнян, с коим мы встречаемся уже не первый проект. Прекрасные партнеры, с которыми работать на площадке одно удовольствие. По мне, налицо полный набор комплектующих для того, чтобы получилось хорошее кино», — поделился Александр Робак.

На съемках сериала «Отдел резонансных дел»
Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр Okko, телеканал ТНТ и компания Norm Production. Дата выхода сериала пока неизвестна.