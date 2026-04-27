Появились первые кадры со съемок комедийного детектива «Отдел резонансных дел» с Александром Робаком в роли полковника, расследующего громкие преступления. На фотографиях актер предстает в непривычном образе — с небольшими аккуратными усиками.
По сюжету, в Сочи происходит авария с грузовиком, доверху набитым фальшивыми деньгами. Такое заметное дело требует максимального внимания. Для этого создается специальное подразделение под руководством полковника Тривлева (Робак).
Чтобы избежать блата и коррупции, шеф отдела набирает не местных полицейских. Так в команде оказываются петербуржец Катасонов (Михаил Кремер), пермяк Тарханов (Игорь Царегородцев), красноярец Протасов (Егор Овчинников) и молодой милиционер из Сухума Дарания (Мамука Патарава). Но приезжим полицейским придется усвоить: в Сочи, кроме законов, действуют свои неписаные правила.
«Мы хотели показать южный культурный код и философию южного человека со всеми плюсами и минусами. И сделать это глазами чужаков — так это еще интереснее», — объяснил режиссер Сергей Арутюнян.
«Лето. Море. Солнце. Сочи. Старый добрый дружественный продакшн. Заряженный, смешной сценарий. Замечательный режиссер Сергей Арутюнян, с коим мы встречаемся уже не первый проект. Прекрасные партнеры, с которыми работать на площадке одно удовольствие. По мне, налицо полный набор комплектующих для того, чтобы получилось хорошее кино», — поделился Александр Робак.
Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр Okko, телеканал ТНТ и компания Norm Production. Дата выхода сериала пока неизвестна.