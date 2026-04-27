Вдова Алексея Пиманова Ольга Погодина трогательно обратилась к покойному мужу

Актриса Ольга Погодина, гражданская жена телеведущего Алексея Пиманова, обратилась к нему с последними словами на церемонии прощания. Ее речь приводит Teleprogramma.org.
Ольга призналась, что все годы их совместной жизни были наполнены счастьем. Она даже не могла вообразить, что все закончится так резко.
«Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так…», — отметила Погодина.
В своем прощальном слове актриса пообещала Алексею, что он навсегда останется в ее памяти.
«Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек», — такими словами Ольга завершила свое обращение.
Ранее дочь Алексея Пиманова трогательно обратилась к отцу после его смерти.