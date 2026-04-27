Максим Матвеев завершил съемки в четвертом сезоне сериала «Триггер». Артист посвятил этому моменту пост в личном блоге.
«Съемки “Триггера” официально закончены… Это был очень счастливый, классный, непростой опыт, который, приоткрыл мне новые грани меня, новые грани Стрелецкого… Проект притягивает новых, невероятно талантливых людей, которые привносят в эту историю свои чувства, свои мысли, свое отношение к персонажам и жизни вокруг, обогащая и дополняя теми самыми смыслами, которые заложены в эту историю!!!», — написал артист и отдельно поблагодарил каждого, кто присутствовал вместе с ним на съемочной площадке.
Матвеев особо отметил актрису Анну Шевчук, супругу Юры Борисова, которая присоединилась к проекту в четвертом сезоне. В своем посте актер опубликовал кадр со съемочной площадки: на фото Анна стоит рядом с ним, улыбается и прижимает ладони к лицу.
«Аня, я очень удачлив — мне повезло партнировать с тобой. Непростые сцены, сложнейшие эмоциональные качели твоего персонажа, болезненные воспоминания освоены тобой так легко и достоверно, что грань между актерским существованием и персонажем становилась незаметной. Спасибо! Огромное удовольствие быть этому свидетелем!» — эмоционально обратился Матвеев к Шевчук.
Напомним, режиссером четвертого сезона сериала «Триггер» стала актриса Дарья Мороз. Сценаристами нового сезона стали Андрей Цибульский и Анна Крейчман. Дата выхода пока неизвестна.