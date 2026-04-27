Мария Шукшина посетила светскую премьеру военной драмы «Семь верст до рассвета», где сыграла одну из главных ролей. На показе 58-летнюю актрису сопровождал ее 28-летний сын Макар Касаткин.
Мария Шукшина появилась на публике в сером платье с цветочным принтом и укороченном пиджаке. Волосы актриса распустила, а макияж предпочла сдержанный. Макар выбрал темные джинсы, серую рубашку и белую футболку.
В военной драме «Семь верст до рассвета» Шукшина исполнила роль простой женщины Ефросиньи. По сюжету, муж ее героини, Матвей Кузьмин (Федор Добронравов), в 1942 году взялся провести фашистский отряд в тыл советских войск. Однако всю ночь он водил врагов кругами по заснеженному лесу, пока красноармейцев успели предупредить об опасности.
Мария Шукшина призналась, что ее больше всего задела в фильме тема людских заблуждений: «Персонажа воспринимают как простого и смиренного, совершенно не видя за этим его настоящей силы, мудрости и моральной опоры. И именно это непонимание становится точкой отсчета для всего сюжета и его развязки».
Фильм «Семь верст до рассвета» выходит на экраны 30 апреля.