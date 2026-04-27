Чем закончился 1-й сезон сериала «Гордость»: сквозь тернии к настоящей любви

История, стартовавшая с фиктивного романа, оборачивается настоящей проверкой на прочность: смогут ли герои отстоять свое право быть вместе перед лицом двух совершенно разных семейных укладов. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Гордость»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Гордость»

Восьмисерийная романтическая комедия «Гордость», премьера которой состоялась в марте 2026 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, рассказывает дерзкую историю столкновения традиций и личного выбора. Главная героиня Алана, талантливый повар-стажер из Осетии, пытается строить карьеру в Москве вопреки воле отца Алихана, который требует ее возвращения и замужества. Чтобы обмануть родительские ожидания, девушка привозит в родные края «неподходящего жениха» — московского бармена Максима, с которым у нее ничего общего, кроме, казалось бы, случайного знакомства. Режиссерское кресло проекта занял Сергей Арутюнян («Девушки с Макаровым», «Абонент недоступен»), а продюсерский пул возглавили Сергей и Федор Бондарчуки. О том, чем закончился первый сезон сериала «Гордость» — в нашем материале.

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Гордость»

Финал начинается с напряжения, повисшего в горах: Зарина отправляется на поиски мужа, чтобы извиниться, но Алихан упорно хранит молчание, переживая обман дочери. Алана возвращает Чермену ключи от ресторана, который тот купил в качестве свадебного подарка, и прямо заявляет: между ними возможна только дружба. В тот же день она устраивается поваром в местный ресторан — и таким образом показываем, что готова строить жизнь на родной земле, но на собственных условиях.

Параллельно Максим делает первые шаги к самостоятельности: устанавливает кофейный аппарат, чтобы начать гасить долг за испорченную свадьбу. Он рассматривает проявленные фотографии из Осетии и съезжает от родителей, арендуя отдельное жилье.

Кульминация наступает неожиданно. Алану похищают и увозят в неизвестном направлении. Инициатором оказывается Максим. Девушка поначалу отказывается слушать его признания, но все же отвечает взаимностью. Максим поднимается в горы к Алихану — просить руки дочери уже по-настоящему. Отец, узнав, что Алана дала согласие, решает рискнуть. Семьи играют осетинскую свадьбу. 

Так неловкая ложь оборачивается честным союзом, а гордость — не камнем преткновения, а мостом между двумя мирами.

Как сложилась судьба героев

Финал первого сезона сериала «Гордость» щедр на трансформации: к последней серии каждый из центральных персонажей проходит путь от сопротивления до принятия — себя, друг друга или жизненных обстоятельств. 

Алана 

Алана Чочиева в роли Аланы в сериале «Гордость»

Алана (Алана Чочиева), начавшая историю с бунта против отцовской воли, к финишу приходит к осознанному компромиссу между традицией и свободой. Она не только отказывается от заведомо неподходящего, но выгодного брака с Черменом, но и возвращается на родину не побежденной, а на своих условиях — в качестве повара в местный ресторан. Ее авантюра с «липовым» женихом оборачивается настоящим чувством, и Алана принимает брак с Максимом не как данность, а как собственное решение.

Максим 

Алексей Онежен в роли Максима в сериале «Гордость»

Максим (Алексей Онежен) — главная мужская метаморфоза сериала. Инфантильный москвич, ушедший из дома из-за отказа отца финансировать кофейню, к финалу превращается в мужчину, способного отвечать за слова и поступки. Он гасит долг за испорченную свадьбу, съезжает от родителей, находит свое дело и, что важнее, отправляется в горы просить руки Аланы у ее отца — без фальши и отыгрыша. 

Алихан 

Сослан Фидаров в роли Алихана в сериале «Гордость»

Отец Аланы Алихан (Сослан Фидаров), поначалу кажущийся неприступным хранителем устоев, в финале демонстрирует редкую способность меняться. Пережив унижение от обмана дочери, он все же находит в себе силы увидеть в Максиме не чужака, а человека, готового соответствовать. Его слова в финале, что он надеется, что не ошибся в нем, — это признание права дочери на собственный выбор, пусть и не вписывающийся в привычную канву.

Чермен 

Данил Григорьев в роли Чермена в сериале «Гордость»

Назначенный жених Чермен (Данил Григорьев), которого Алана с самого начала воспринимала как обузу, в финале ведет себя с неожиданным достоинством. Получив отказ и ключи от подаренного ресторана обратно, он не устраивает сцен и не пытается давить. Его путь — это история человека, который учится отпускать, и это делает его едва ли не самым взрослым персонажем второго плана.

Будет ли продолжение сериала «Гордость»

На момент написания статьи онлайн-кинотеатр Wink и создатели сериала официально не анонсировали второй сезон.