Восьмисерийная романтическая комедия «Гордость», премьера которой состоялась в марте 2026 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, рассказывает дерзкую историю столкновения традиций и личного выбора. Главная героиня Алана, талантливый повар-стажер из Осетии, пытается строить карьеру в Москве вопреки воле отца Алихана, который требует ее возвращения и замужества. Чтобы обмануть родительские ожидания, девушка привозит в родные края «неподходящего жениха» — московского бармена Максима, с которым у нее ничего общего, кроме, казалось бы, случайного знакомства. Режиссерское кресло проекта занял Сергей Арутюнян («Девушки с Макаровым», «Абонент недоступен»), а продюсерский пул возглавили Сергей и Федор Бондарчуки. О том, чем закончился первый сезон сериала «Гордость» — в нашем материале.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Гордость»
Финал начинается с напряжения, повисшего в горах: Зарина отправляется на поиски мужа, чтобы извиниться, но Алихан упорно хранит молчание, переживая обман дочери. Алана возвращает Чермену ключи от ресторана, который тот купил в качестве свадебного подарка, и прямо заявляет: между ними возможна только дружба. В тот же день она устраивается поваром в местный ресторан — и таким образом показываем, что готова строить жизнь на родной земле, но на собственных условиях.
Параллельно Максим делает первые шаги к самостоятельности: устанавливает кофейный аппарат, чтобы начать гасить долг за испорченную свадьбу. Он рассматривает проявленные фотографии из Осетии и съезжает от родителей, арендуя отдельное жилье.
Кульминация наступает неожиданно. Алану похищают и увозят в неизвестном направлении. Инициатором оказывается Максим. Девушка поначалу отказывается слушать его признания, но все же отвечает взаимностью. Максим поднимается в горы к Алихану — просить руки дочери уже по-настоящему. Отец, узнав, что Алана дала согласие, решает рискнуть. Семьи играют осетинскую свадьбу.
Так неловкая ложь оборачивается честным союзом, а гордость — не камнем преткновения, а мостом между двумя мирами.
Как сложилась судьба героев
Финал первого сезона сериала «Гордость» щедр на трансформации: к последней серии каждый из центральных персонажей проходит путь от сопротивления до принятия — себя, друг друга или жизненных обстоятельств.
Алана
Алана (Алана Чочиева), начавшая историю с бунта против отцовской воли, к финишу приходит к осознанному компромиссу между традицией и свободой. Она не только отказывается от заведомо неподходящего, но выгодного брака с Черменом, но и возвращается на родину не побежденной, а на своих условиях — в качестве повара в местный ресторан. Ее авантюра с «липовым» женихом оборачивается настоящим чувством, и Алана принимает брак с Максимом не как данность, а как собственное решение.
Максим
Максим (Алексей Онежен) — главная мужская метаморфоза сериала. Инфантильный москвич, ушедший из дома из-за отказа отца финансировать кофейню, к финалу превращается в мужчину, способного отвечать за слова и поступки. Он гасит долг за испорченную свадьбу, съезжает от родителей, находит свое дело и, что важнее, отправляется в горы просить руки Аланы у ее отца — без фальши и отыгрыша.
Алихан
Отец Аланы Алихан (Сослан Фидаров), поначалу кажущийся неприступным хранителем устоев, в финале демонстрирует редкую способность меняться. Пережив унижение от обмана дочери, он все же находит в себе силы увидеть в Максиме не чужака, а человека, готового соответствовать. Его слова в финале, что он надеется, что не ошибся в нем, — это признание права дочери на собственный выбор, пусть и не вписывающийся в привычную канву.
Чермен
Назначенный жених Чермен (Данил Григорьев), которого Алана с самого начала воспринимала как обузу, в финале ведет себя с неожиданным достоинством. Получив отказ и ключи от подаренного ресторана обратно, он не устраивает сцен и не пытается давить. Его путь — это история человека, который учится отпускать, и это делает его едва ли не самым взрослым персонажем второго плана.
Будет ли продолжение сериала «Гордость»
На момент написания статьи онлайн-кинотеатр Wink и создатели сериала официально не анонсировали второй сезон.