Алана (Алана Чочиева), начавшая историю с бунта против отцовской воли, к финишу приходит к осознанному компромиссу между традицией и свободой. Она не только отказывается от заведомо неподходящего, но выгодного брака с Черменом, но и возвращается на родину не побежденной, а на своих условиях — в качестве повара в местный ресторан. Ее авантюра с «липовым» женихом оборачивается настоящим чувством, и Алана принимает брак с Максимом не как данность, а как собственное решение.