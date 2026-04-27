91-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет в Петербурге

Советская актриса посетила спектакль с участием Николая Цискаридзе
Алиса ФрейндлихИсточник: Алексей Молчановский

Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет. 91-летняя актриса посетила спектакль «Кабала святош» с участием Николая Цискаридзе. Артист, исполняющий в постановке роль Людовика XIV, приехал с гастролями в Санкт-Петербург, где живет Алиса Бруновна.

Алиса Фрейндлих и Николай Цискаридзе, фото: соцсети

Балетмейстер и актриса встретились в гримерке после спектакля. Они обнялись и сделали фото на память.

«За кулисами вчера в Петербурге, после поклонов на спектакле “Кабала святош”. Дружба Николая Максимовича и Алисы Бруновны крепка. Уверен, что для всей труппы ее приход на постановку очень важен», — написал Георгий Цицишвили, разместивший их снимки в своем блоге «Театральная вешалка».

Алиса Фрейндлих и Николай Цискаридзе, фото: соцсети

Цискаридзе дебютировал в постановке осенью 2025 года. О работе артиста на театральной сцене говорила его коллега по спектаклю Александра Ребенок. Актриса в интервью ТВ Mail отметила смелость артиста балета, который никогда не останавливается на достигнутом. 

Стоит отметить, что в последний раз Алиса Фрейндлих появлялась на публике в начале 2026 года. В январе она провела свой творческий вечер «Мой путь». Мероприятие прошло в Театре имени Ленсовета. До этого артистка говорила, что уходит из профессии и больше не будет играть в театре и сниматься в кино.

Алиса ФрейндлихИсточник: Legion-Media.ru

На Алису Бруновну равняется Михаил Боярский. Он сообщил, что последовал ее примеру и решил меньше времени уделять работе. 

«Я с ней часто перезваниваюсь, встречаюсь и на нее ориентируюсь. Не стоит уже… Актерская жизнь отчасти похожа на спортивную. Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше. Да и раньше-то не высоко…» — говорил актер в беседе с «КП». 

Ранее Алиса Фрейндлих рассказала, о чем жалеет больше всего. 