Мария Миронова эмоционально высказалась о своем первом муже после того, как стали известны новые подробности ее личной жизни. Накануне появились новости, что актриса развелась с четвертым мужем Андреем Сорокой. От него она растит шестилетнего сына Федора.
Расставание произошло еще в 2023 году, а недавно Сорока подал на актрису в суд, требуя от нее возможности общаться с сыном. Звезда фильма «Холоп» решила раскрыть неприятные факты из личной жизни.
Она рассказала, что бывший муж избил ее брата в день рождения Федора. Более того, знаменитость обвинила его в абьюзе. По словам Мироновой, она не может простить бывшего супруга.
В соцсетях стали обсуждать, что артистке так и не удалось встретить свою судьбу. Подписчики считают, что дочь Андрея Миронова всю жизнь сталкивалась с плохими мужчинами. Однако она поспешила защитить от критиков своего первого мужа Игоря Удалова.
«Прошу не оскорблять на моей странице моего первого супруга! Он настоящий мужчина и удивительный человек, который поддерживает меня по сей день. У меня в долгой жизни не было никаких монстров!» — высказалась знаменитость.
От первого мужа у актрисы есть 33-летний сын Андрей Миронов-Удалов. После расставания с Удаловым она еще дважды выходила замуж. Четвертым мужем звезды стал как раз Андрей Сорока. В 2019 году у них родился сын Федор.
