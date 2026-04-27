Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Аль Пачино встретил свое 86-летие в компании бывшей возлюбленной

Беверли Д'Анджело и Аль Пачино

Аль Пачино встретил свой 86-й день рождения в компании бывшей возлюбленной и матери его детей-близнецов. Пачино и актриса Беверли Д’Анджело появились на публике вместе, сообщает Daily Mail.

Беверли Д'Анджело

За день до праздника Пачино и 74-летняя Д’Анджело вышли в свет. Беверли сделала ставку на элегантность: желтый блейзер и синие брюки. Сам именинник остался верен себе — выбрал темный образ, добавив к нему вязаную шапку и шарф с бахромой.

Аль Пачино

История их отношений началась в 1996 году. Судьбоносная встреча произошла на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк. Как вспоминает Д’Анджело, «это случилось еще до приземления».

В 2001 году у пары родились близнецы Антон и Оливия (с помощью ЭКО). Но спустя два года союз распался. Разрыв вылился в громкие судебные разбирательства по вопросам опеки и алиментов, которые стороны смогли урегулировать к 2004 году.

Несмотря на непростое расставание, Пачино и Беверли сумели сохранить тепло в отношениях. Сейчас их связь характеризуют как «уникальную дружбу между двумя артистами», хотя живут они порознь. В 2021 году Д’Анджело даже посвятила бывшему партнеру видео в соцсетях, где откровенно рассказала историю их любви.