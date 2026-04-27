Федор и Виктор Добронравовы, Мария Шукшина на премьере военной драмы

Смотрите, как прошла светская премьера военной драмы «Семь верст до рассвета», в фоторепортаже Кино Mail
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Олег Гаас, Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Пауль Орлянский / фото: пресс-служба
Олег Гаас, Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Пауль Орлянский / фото: пресс-служба

В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел светский показ фильма «Семь верст до рассвета». Премьеру посетили исполнитель главной роли Федор Добронравов, Мария Шукшина с сыном Макаром, Виктор Добронравов, Юрий Быков, Анна Большова, Олег Гаас и Маргарита Аброськина, Таисья Калинина и Тимофей Кочнев, Александр Лойе и другие звездные гости.

Мария Шукшина / фото: пресс-служба
Мария Шукшина / фото: пресс-служба

Сюжет ленты режиссера Александра Андреева основан на реальных событиях из жизни героического крестьянина Матвея Кузьмина, который в годы Великой Отечественной войны повторил легендарный подвиг Ивана Сусанина.

Сыгравший главную роль Федор Добронравов обратился к зрителям: «Я немного вам завидую, потому что вы еще не видели этой картины. А я хочу еще раз посмотреть. Посмотрите с чистым сердцем».

Федор и Виктор Добронравовы / фото: пресс-служба
Федор и Виктор Добронравовы / фото: пресс-служба

Мария Шукшина, которую на премьере сопровождал 28-летний сын Макар, добавила: «В нашей картине заложено много смыслов, но для меня особенно важна тема стереотипов восприятия человека. Героя принимают за простого и покорного, не замечая его внутренней силы, мудрости и нравственного стержня. Именно эта ошибка и становится ключевой для понимания истории и ее финала».

«Этот фильм — о подвиге и о человеческом выборе в самые трудные моменты истории, — отметил генеральный продюсер Али Узденов. — В русской истории всегда было место самоотверженности — готовности пожертвовать собой ради других, ради своей семьи, своей деревни, своего города, своей страны». 

Мария Шукшина с сыном Макаром Касаткиным / фото: пресс-служба
Мария Шукшина с сыном Макаром Касаткиным / фото: пресс-служба
Маргарита Аброськина и Олег Гаас / фото: пресс-служба
Маргарита Аброськина и Олег Гаас / фото: пресс-служба
Тимофей Кочнев и Таисья Калина / фото: пресс-служба
Тимофей Кочнев и Таисья Калина / фото: пресс-служба
Анна Большова / фото: пресс-служба
Анна Большова / фото: пресс-служба
Александр Лойе / фото: пресс-служба
Александр Лойе / фото: пресс-служба

Действие «Семь верст до рассвета» разворачивается зимой 1942 года в селе Куракино. В оккупированной немецкими войсками Псковской области простой крестьянин Матвей Кузьмин получает от врагов приказ провести их в тыл Красной армии. Кузьмин подчиняется и всю ночь ведет ничего не подозревающих немцев сквозь метель по бездорожью в совершенно ином направлении.

В российский прокат военная драма выходит 30 апреля.