24-летняя дочь звезды «Любовь и голуби» сообщила о разводе

24-летняя Мирослава Михайлова, дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова, объявила о разводе. Девушка сама рассказала об этом в своем личном блоге.
Как уточнила Мирослава, они расстались еще в мае прошлого года.
«Милые мои друзья, товарищи и все, кто неравнодушен к моей жизни и судьбе, я обращаюсь к вам. Думаю, ни для кого не является тайной, что я совершенно не сторонник афишировать свою личную жизнь, но, по всей вероятности, пришло время внести некую ясность касаемо моего статуса “семейное положение”», — написала девушка.
Она отметила, что этот самый статус она поменяла. Теперь Мирослава свободна.
«История, длиною более чем в 6 лет, завершилась, и исключительно с огромной благодарностью я пошла дальше. Люди, пожалуйста, будьте счастливыми, это в наших силах», — добавила она.
Причины расставания и другие подробности Мирослава раскрывать не стала. Ее знаменитый отец пока никак не прокомментировал перемены в личной жизни дочери. Известно, что Мирослава вышла замуж за своего одногруппника Анатолия Черникова в возрасте 22 лет. Свадьба прошла в августе 2024-го.