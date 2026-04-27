Меган Маркл и принц Гарри пытаются переложить вину за провал Netflix на других

Источник сообщил, что стриминг вложился в Меган и Гарри так, как не вкладывался в большинство творческих людей
Меган Маркл и принц Гарри
Источник: Legion-Media.ru

Принц Гарри и Меган Маркл пытались обвинить других в провале своего сотрудничества с Netflix. Журналист Том Сайкс рассказал о сделке пары с платформой в подкасте Royalist с Мэттом Доннелли, главным корреспондентом журнала Variety.

Сайкс отметил: «Сассекские пытались переложить вину за некоторые неудачи, случившиеся в период их сотрудничества с Netflix. Лучшие специалисты не хотят с ними работать, потому что им просто не нужна дополнительная головная боль».

Мэтт Доннелли добавил, что стриминг вложился в Меган и Гарри так, как не вкладывался в большинство творческих людей, и это позволило узнать много нового о том, как работают супруги: «В конечном счете можно сказать, что они немного утомительны, а то, что получилось в результате этого сотрудничества, не имело никакого выхлопа».

Принц Гарри и Меган Маркл
Источник: Legion-Media.ru

Затем журналист подчеркнул, что ведущие специалисты не желают сотрудничать с Сассекскими: «Я прекрасно понимаю, что они не хотят лишний раз усложнять себе жизнь. За этой парой пристально следят, и пресса плохо о них отзывается. Возможно, это проклятие из-за того, как их освещают в публичном поле!»

Корреспондент также добавил, что стремление Гарри и Меган любыми способами влиять на материалы и проекты может быть воспринято как слишком навязчивое: «Если вы хотите сотрудничать с кем-то, кто является крупным и плодовитым продюсером кино и телевидения, действительно ли вам нужен юмор, мнения и отзывы от людей, не связанных с этой сферой?»