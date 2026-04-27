Стартовали съемки новой части «Джона Уика»

В Гонконге официально стартовали съемки спин-оффа «Джона Уика», расширяющего киновселенную. Донни Йен выступит не только в роли режиссера проекта, но и появится на экране как актер. Он подтвердил начало съемочного процесса в соцсетях, выложив символичный постер с фотографией и подписью: «Ну вот и началось».
События спин-оффа развернутся после финала четвертой части франшизы. Освободившись от обязательств перед Высоким столом, Каин пытается начать новую жизнь, но тени прошлого не отпускают его.
Известно, что в новом проекте к главному герои присоединится Акира (в исполнении Рины Саваямы), что наводит на мысль о продолжении старого конфликта, намеки на который были в четвертом «Джоне Уике».