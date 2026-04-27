Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман поделилась важным правилом воспитания дочерей-подростков

Актриса рассказала, что дочери обязаны каждый день выполнять одно условие
Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт Маргарет
Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт Маргарет

58-летняя Николь Кидман рассказала о своем стиле воспитания детей во время беседы в рамках серии живых выступлений HISTORYTalks, состоявшейся 18 апреля в Филадельфии. Актриса, у которой от бывшего мужа, Кита Урбана, есть дочери Сандей Роуз (17 лет) и Фейт Маргарет (15 лет), рассказала, что они обязаны каждый день выполнять одно непременное условие: обнимать ее.

«Обе мои дочери меня просто убьют за эти слова, но я им говорю: “Вы должны обнимать меня по две минуты каждый день!” — со смехом поделилась Николь. — Это способствует выработке в организме определенных химических веществ. Каждому человеку необходимо обниматься примерно по две минуты в день. Вы знали об этом?».

Николь Кидман с дочерью Сандей Роуз
Николь Кидман с дочерью Сандей Роуз

Звезда также отметила, что, вопреки расхожему мнению, она считает опыт воспитания подростков «чем-то совершенно особенным».

«Мы втроем очень близки; мы обсуждаем абсолютно все. Это означает, что нужно присесть на край их кровати, когда они говорят: “Заходи, присаживайся”. И ты заходишь — пусть даже чувствуешь себя совершенно измотанной, — садишься и просто слушаешь. И я всегда спрашиваю: “Ты хочешь, чтобы я сейчас дала тебе совет, или ты просто хочешь выговориться?”» — поделилась знаменитость.