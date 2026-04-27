Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агата Муцениеце вышла в свет с новым мужем и детьми от Прилучного

Актриса с семьей посетила премьеру мультфильма «Грузовички»
Агата Муцениеце, Петр Дранга, Тимофей и Мия Прилучные, фото: пресс-служба

Агата Муцениеце появилась на публике вместе с мужем Петром Дрангой и детьми Мией и Тимофеем. Актриса с семьей посетила премьеру мультфильма «Грузовички», которая прошла 26 апреля в киноцентре «Октябрь».

Агата Муцениеце, Петр Дранга, Тимофей и Мия Прилучные, фото: пресс-служба

Муцениеце выбрала для выхода в свет светло-серое шелковое платье, черные туфли без каблуков и коричневую сумку в качестве аксессуара. Актриса собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа.

Петр Дранга был одет в черную куртку, брюки в тон и кроссовки. В качестве дополнения к образу он выбрал бейсболку и очки.

Мия и Тимофей, дети Агаты от первого брака с Павлом Прилучным, поддержали тренд на «кэжуал стиль». Мия выбрала кружевную белую юбку и голубую ветровку. Свой образ девочка дополнила черным туфлями и очками. Тимофей был одет в светлые брюки, бежевую футболку и коричневый пиджак.

Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: пресс-служба

Напомним, Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу в августе 2025 года. В декабре у них родилась общая дочь.

До этого актриса была замужем за Павлом Прилучным. Звезды состояли в браке девять лет: с 2011 по 2020 годы. У них родились двое детей: сын Тимофей, которому сейчас 13 лет, и дочь Мия, которой в марте 2026 года исполнилось 10 лет.