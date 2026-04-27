Умер актер из «Сталинграда» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

Известно, что актер с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм», он был актером, исполнял трюки и спецэффекты. На экране он дебютировал в 1986 году, снявшись в двухсерийной ленте «Как стать звездой». Он также сыграл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето», фильме Федора Бондарчука «Сталинград». Всего в фильмографии Пангаева 74 проекта.