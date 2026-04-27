«Кай, с днем рождения!»: Мила Ершова и Святослав Рогожан объявили о рождении сына

У звезд «Трудных подростков» родился первенец
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Мила Ершова и Святослав Рогожан / фото: пресс-служба

У звезд сериалов «Трудные подростки» и «Встать на ноги» Милы Ершовой и Святослава Рогожана родился первенец.

Об этом 28-летняя Мила сообщила в своем блоге в социальных сетях, опубликовав трогательные фото. На снимках изображены улыбающиеся Мила и Святослав, которые держат на руках запеленутого малыша. В кадр также попала табличка с надписью: «Кай, с днем рождения!».

Мила Ершова и Святослав Рогожан / фото: соцсети
Мила Ершова и Святослав Рогожан Источник: Соцсети

Святослав тоже сообщил в своем блоге о радостной новости, признавшись в любви супруге.

«Мила, душа моя, спасибо тебе. Я так сильно люблю тебя. Я счастлив был быть рядом с тобой в этот день “от и до”, поддерживать тебя, проживать с тобой это чудо — рождения нашего первенца. Мне сложно подобрать слова, чтобы описать свое восхищение и уважение к тебе. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы», — написал актер.

Мила ЕршоваИсточник: Соцсети
Святослав РогожанИсточник: Соцсети

Мила Ершова и Святослав Рогожан познакомились во время учебы в Высшей школе сценических искусств, вместе они снимались в проекте «Трудные подростки». Пара поженилась в мае 2024 года, а в апреле 2026 года они объявили, что ждут ребенка.