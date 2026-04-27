В этом месяце активно обсуждались слухи о возможном романе Пелин Акил и Барана Белюкбаши. Не меньше внимания привлек Мерт Рамазан Демир, который публично высказался о проблемах и постоянных изменениях в сценариях телевизионных проектов, что вновь подняло вопрос нестабильности в индустрии. Кроме того, сериал «Преемник: Зов предков» был продлен на второй сезон, тогда как проект «Доктор в другой жизни», напротив, завершил свое вещание. Резонанс вызвала и новость об Ибрагиме Челикколе, который был задержан в рамках операции по борьбе с наркотиками, что стало одним из самых громких событий месяца.