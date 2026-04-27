Вован из «Реальных пацанов» разбил в автосалоне машину за 80 миллионов

Владимир Селиванов, фото: пресс-служба Муз-ТВ
Актер Владимир Селиванов, получивший известность после того, как снялся в роли Вована в сериале «Реальные пацаны», разбил машину стоимостью 80 миллионов рублей. Об этом он рассказал изданию «СтарХит».

По словам звезды, все произошло в автосалоне. Особое внимание Селиванова привлек новенький «Астон Мартин». Известность сыграла Селиванову на руку, и знаменитости разрешили сесть за руль. Заведя двигатель, артист случайно сдал назад и врезался в стоявший неподалеку «Мерседес». Селиванов рассчитывает, что ущерб сможет покрыть страховка, в противном случае необъятные расходы ему придется оплатить из собственного кармана.

«Ну или мне придется пойти работать в этот салон на много лет, а с карьерой актера и певца придется повременить», — отшутился он.

В марте Селиванов вручил супруге в подарок кроссовер Li Auto L9 премиум-класса. Покупка обошлась ему в девять миллионов рублей. Кроме того, актер заказал персональный тюнинг и полностью перекрасил авто.