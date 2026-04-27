Егор Бероев в начале 2026 года сообщил, что развелся с Ксенией Алферовой. При этом он подчеркнул, что расставание произошло еще четыре года назад. Вскоре после этих новостей возникли слухи о том, что 48-летний актер женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой.
Девушка снималась в режиссерском дебюте Бероева «Кукла». В сети сейчас активно сравнивают бывшую и нынешнюю жен актера. Некоторые считают, что Панкратова очень похожа на Алферову в молодости.
«Как будто один типаж», — написал пользователь сети.
Однако многие заявляют, что Алферова им нравится намного больше. Более того, они не видят между актрисой и балериной никаких сходств.
«Ксения намного красивее», «Панкратова — вообще пустота. Ни таланта, ни внешности», «Эх, жаль… С Ксюшей вы смотрелись намного достойнее, что ли… Казалось, такая крепкая красивая пара. Но увы! Каждому свое… Будьте счастливы, конечно».
Недавно Бероев рассказал, что его отношения с молодой балериной начались уже после развода с Алферовой. Он отметил, что стал ближе общаться с Панкратовой, когда завершились съемки их совместного проекта. Недавно Бероев подтвердил, что снова женился.
«Мы расстались с Ксенией в 2022 году, в ноябре. Я просто ушел, снял квартиру и стал жить отдельно. И с этого началась какая-то новая веха жизни в родном городе. Честно сказать, я думал, что буду жить один, и жил один, мне это нравится, я получал от этого большое удовольствие. У меня тогда появилось большое количество энергии для работы. Аня ворвалась в мою жизнь уже после съемок фильма, которые прошли в 2024-м. А в 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. В 2026-ом году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной», — рассказал артист в интервью «КП».
Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев прожили в браке более 20 лет. У пары есть 19-летняя дочь Евдокия.
В недавнем интервью актриса говорила, что они с бывшим мужем могли бы быть многодетными родителями. Алферова сообщила, что дважды пережила выкидыш.
Ранее Бероев признался, что ему не удалось сохранить дружеские отношения с Алферовой.