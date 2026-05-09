Фильмы о Великой Отечественной войне составляют значительный пласт советского кинематографа. Война коснулась абсолютно всех жителей СССР, не исключая кинематографистов. Многие актеры, режиссеры, члены съемочных групп лично принимали участие в боях. Все это делало советские военные фильмы максимально искренними и достоверными.
Каждый режиссер показывал войну по-разному. Для кого-то на первый план выходили отношения бойцов в рамках подразделения. Кто-то сосредотачивался на личных переживаниях отдельных персонажей. Не обходилось и без фильмов с масштабными боевыми сценами. Иногда, как, к примеру, в военной драме «В бой идут одни “старики”», в ход шли документальные кадры. Но временами по воле режиссера на съемках воссоздавались сцены боев, в которых использовалось невероятное множество людей и техники.
«Третий удар»
Начало эпическим фильмам о Великой Отечественной положила документально-постановочная киноэпопея «Третий удар», выпущенная под руководством режиссера Игоря Савченко в 1948 году. В главных ролях снялись Александр Дикий, сыгравший Сталина, актер и певец Марк Бернес, будущий режиссер фильмов «Бег» и «Тегеран-43» Владимир Наумов и другие.
Фильм посвящен одному из десяти сталинских ударов — освобождению Крыма от немецких захватчиков. Для воссоздания достоверного образа боев создатели картины использовали новаторские приемы операторской работы, широко применяли комбинированные съемки и умело внедряли документальные кадры. Примечательно, что в качестве декораций использовались настоящие укрепления, которые на момент съемок в 1947 году все еще сохранялись в Крыму.
«Сталинградская битва»
Двухсерийная киноэпопея «Сталинградская битва», снятая режиссером Владимиром Петровым, продолжила серию фильмов о важнейших операциях Великой Отечественной. Премьера первой серии состоялась в День Победы — 9 мая 1949 года, а вторая серия была приурочена ко дню рождения Сталина.
Для съемок ключевого сражения недавно закончившейся войны режиссер получил все необходимые средства. Батальные сцены снимались непосредственно на натуре — в еще не восстановленном Сталинграде. В интересах достоверности на съемочную площадку доставили множество образцов трофейной военной техники, еще не пошедшей на переплавку. В качестве массовки использовались пленные солдаты вермахта, облаченные в аутентичную форму с захваченных складов. В довершение всего консультантом у кинематографистов работал сам фельдмаршал Паулюс, хорошо знавший местность и ход событий.
«Падение Берлина»
Фильм Михаила Чиаурели «Падение Берлина» стал логическим завершением цикла из трех киноэпопей, посвященных недавно закончившейся войне. Однако он заметно отличался от творений Савченко и Петрова. В этой двухсерийной эпической картине Великая Отечественная показана через личный взгляд на происходящее главного героя — добровольца Алексея Иванова (Борис Андреев).
Уникальным этот фильм сделало решение снимать битву за столицу Германии в цвете. Это исключило использование документальных кадров и потребовало натурных съемок масштабных боевых сцен. В распоряжении Чиаурели оказалось свыше 5 000 солдат для массовки, около сотни самолетов и десятки танков различных конструкций. Однако сам Берлин, поделенный между союзниками, снимать возможности не было.
Выручила съемочную группу художник Людмила Александровская. Она создала гигантский макет Берлина площадью 1500 квадратных метров, на котором в разном масштабе были представлены 100 кварталов немецкой столицы. За этот титанический труд в 1950 году она стала лауреатом Сталинской премии первой степени.
«Освобождение»
Пожалуй, самой известной киноэпопеей о Великой Отечественной является военно-исторический фильм Юрия Озерова «Освобождение». Съемки масштабной картины длились четыре года. В результате получились пять полнометражных фильмов, связанных едиными героями и сюжетом, которые выходили на советские экраны с 1968 по 1971 год.
Эффектные батальные сцены снимались с привлечением более 3000 солдат, сыгравших роли статистов. Однако к концу 60-х основную сложность представляла военная техника, причем не только трофейная, но и советская. Для фильма пришлось создавать специальные макеты боевых машин, которые впоследствии подвергались критике со стороны ветеранов, усмотревших «липу». Тем не менее, часть техники Озеров снимал в своих следующих фильмах о Великой Отечественной.
«Они сражались за Родину»
В 1975 году выдающийся советский режиссер Сергей Бондарчук представил публике одно из своих главных творений — военную драму «Они сражались за Родину», ставшую фильмом года по версии журнала «Советский экран». Фильм стал также своеобразным памятником актеру, режиссеру и писателю Василию Шукшину, сыгравшему роль бронебойщика Петра Лопахина и умершему прямо во время съемок.
Фильм содержит массовые сцены боев, снятые с высокой степенью достоверности. Однако главный акцент в нем сделан на взаимоотношениях солдат стрелкового полка, пытающихся замедлить наступление нацистов в направлении Сталинграда. В кровопролитных боях полк теряет почти весь состав, в живых остается едва ли 30 человек. Однако они спасают свою главную реликвию — полковое знамя. А это значит, что полк будет восстановлен и продолжит громить неприятеля.