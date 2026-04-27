В Китае разгорелся скандал вокруг фильма «Дьявол носит Prada 2». Местные зрители и пользователи соцсетей бойкотируют картину из-за нового персонажа по имени Цзинь Чао, который, по их мнению, выглядит как набор устаревших и оскорбительных стереотипов об азиатах.
Поводом для возмущения стал опубликованный 20th Century Studios короткий ролик, в котором представили героиню в исполнении Хелен Дж. Шен. Зрителей возмутило не только имя персонажа, созвучное с грубым оскорблением на китайском языке, но и ее внешний вид, который многие сочли карикатурным и не соответствующим современной реальности. В комментариях пользователи писали, что в 2026 году крупная студия по-прежнему использует «дешевые стереотипы» вместо более уважительного и точного образа.
Отдельно критике подвергся и костюм героини. По мнению части аудитории, наряд Цзинь Чао выглядит устаревшим и снова воспроизводит клише о китаянках как о «скучных» и лишенных индивидуальности персонажах. Некоторые комментаторы также указали на дисбаланс в голливудском кастинге, отметив, что азиатским актрисам по-прежнему реже доверяют роли, где важны красота, харизма и статус.
Студия пока не комментировала ситуацию. Между тем продолжение культовой ленты «Дьявол носит Prada» снимается с 2024 года теми же авторами, что работали над оригинальным фильмом. К своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. По сюжету Андреа Сакс вновь окажется в журнале «Подиум», где вместе с Мирандой Пристли попытается спасти издание от банкротства.