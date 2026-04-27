Режиссер Антон Маслов рассказал о сложностях на съемках спортивной драмы

Антон Маслов в эксклюзивном интервью «Известиям» признался, что не мог найти флаг страны в хорошем качестве, необходимый для съемок. В настоящее время режиссер работает над спортивной драмой «Учитель фехтования». В главных ролях — Юлия Пересильд, Софья Каштанова и Юрий Стоянов.
«Как вы думаете, мы его нашли? Нет. Мы делаем его сами. Невозможно купить флаг России. Как вообще это возможно? Хороших флагов нет. На маркетплейсах продаются блестящие, синтетические, напечатанные в Китае — они неправильных цветов, не соответствуют палитре», — рассказал Маслов.
«Учитель фехтования» — первый спортивный фильм Антона Маслова. В нем рассказывается история победы российской сборной по фехтованию в очень сложный для страны период — во время ограничений на международных соревнованиях.
«Мы живем во время непростых испытаний для наших спортсменов. Они не могут выступать за свою страну — нет ни флага, ни гимна, ничего. Эта история не только про спорт, она про всех нас. Мы все находимся в состоянии отмены, заморозки, отрицания», — отметил Маслов.