Актер Егор Бероев заявил о дефиците сценаристов в российском кино

Он связал эту тенденцию с излишним стремлением общества к материальным ценностям
Егор Бероев
Егор БероевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Нехватка авторов сценариев в российском кинематографе — одна из главных проблем индустрии, поделился мнением в беседе с ТАСС актер Егор Бероев. Такую тенденцию он связал с излишним стремлением общества к материальным ценностям, которое убивает качество продукта.

«Мы наблюдаем грандиозный дефицит сценаристов и мы сталкиваемся с этим регулярно. А вы знаете, мне кажется, что дело не только в сценаристах. Точно так же мы можем говорить и о журналистах, и об актерах, и о режиссерах. Мне кажется, что это переизбыток материальных ценностей. Наша жизнь превращается в сплошной объем продаж. Мы, забывая про нормы приличия, морали, человеческих ценностей, зрим только в стоимость вопроса. Поэтому, к сожалению, уходит качество», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что во многих сферах кино ушла и «глубина». «Я смотрю на сегодняшние фильмы и мне хочется, чтобы актеры все-таки глубже погружались в ту историю, которую они нам рассказывают. Может быть, не они виноваты. Иногда вина режиссера или организатора процесса — что они не дают актерам возможности погрузиться полностью в суть процесса, чтобы быть более достоверными. В конце концов, надо просто честно делать свою работу», — заключил Бероев.