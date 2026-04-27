Прилучный с женой, Климова с сыном, Боярская, Асмус: все звезды на закрытии ММКФ 2026

В столице состоялась торжественная церемония закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке, несмотря на холодную и дождливую погоду, прошли нарядные участники, члены жюри и гости смотра, среди которых были Елизавета Боярская, Павел и Зепюр Прилучные, Кристина Асмус, Дарья Екамасова, Валерия Гай Германика с дочерью Октавией, Анна Банщикова, Екатерина Волкова, Екатерина Гусева, Екатерина Климова с сыном Матвеем, Дмитрий Дюжев, Полина Гухман, Марина Ворожищева и многие другие.
На красной дорожке ММКФ-2026 царила черно-белая гамма. Павел Прилучный в элегантном черном костюме с супругой Зепюр, выбравшей белый наряд, дополняли друг друга как инь и янь. 48-летняя Екатерина Климова вышла в свет в нежном пудровом платье с черным поясом. На церемонии закрытия ее сопровождал 19-летний сын Матвей от брака с Игорем Петренко.
На закрытии кинофестиваля многие звезды предпочли черный цвет — лаконичный, элегантный и беспроигрышный. Елизавета Боярская выбрала длинное платье с открытыми плечами, а Полина Гухман — будущая Наташа Ростова из фильма «Война и мир» — предпочла закрытый наряд.
Член жюри короткого метра 48-го ММКФ Кристина Асмус выбрала для церемонии закрытия белое платье в пол с разрезом на талии и серебряной отделкой. Отдала предпочтение белому и режиссер Валерия Гай Германика, посетившая мероприятие в компании 18-летней дочери Октавии.
Ставку на золото сделала Марина Ворожищева, во второй раз готовящаяся стать мамой. 38-летняя Лянка Грыу поддержала «металлическую» тему: она появилась перед объективами в облегающем платье, усыпанном серебряными стразами.
Дарья Екамасова, в этом сезоне вошедшая в жюри главного конкурса ММКФ, отдала предпочтение синему ансамблю с цветочной вышивкой.
Одними из самых запоминающихся пар вечера стали Владимир Яглыч с Антониной Паперной, которые, в отличие от многих гостей, вышли на красную дорожку в верхней одежде, и Владислав Прохоров с Натальей Гнеушевой, выбравшие элегантные смокинги.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходил в Москве с 16 по 23 апреля. Победителем смотра стал индийский фильм «Страсть» режиссера Фазиля Разака.
«Серебряный Святой Георгий» за лучшее исполнение женской роли получила актриса Амрутха Кришнакумар, за лучшую мужскую роль награды удостоился Сергей Гилев.