Екатерина Климова с сыном, фото: пресс-служба ММКФ

Прилучный с женой, Климова с сыном, Боярская, Асмус: все звезды на закрытии ММКФ 2026

В каких образах прошли знаменитости по красной дорожке закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля, смотрите в фоторепортаже Кино Mail
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Елизавета Боярская на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Елизавета Боярская на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

В столице состоялась торжественная церемония закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке, несмотря на холодную и дождливую погоду, прошли нарядные участники, члены жюри и гости смотра, среди которых были Елизавета Боярская, Павел и Зепюр Прилучные, Кристина Асмус, Дарья Екамасова, Валерия Гай Германика с дочерью Октавией, Анна Банщикова, Екатерина Волкова, Екатерина ГусеваЕкатерина Климова с сыном Матвеем, Дмитрий Дюжев, Полина Гухман, Марина Ворожищева и многие другие. 

Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

На красной дорожке ММКФ-2026 царила черно-белая гамма. Павел Прилучный в элегантном черном костюме с супругой Зепюр, выбравшей белый наряд, дополняли друг друга как инь и янь. 48-летняя Екатерина Климова вышла в свет в нежном пудровом платье с черным поясом. На церемонии закрытия ее сопровождал 19-летний сын Матвей от брака с Игорем Петренко.

Екатерина Климова с сыном на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Екатерина Климова с сыном на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

На закрытии кинофестиваля многие звезды предпочли черный цвет — лаконичный, элегантный и беспроигрышный. Елизавета Боярская выбрала длинное платье с открытыми плечами, а Полина Гухман — будущая Наташа Ростова из фильма «Война и мир» — предпочла закрытый наряд.

Елизавета Боярская на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Елизавета Боярская на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Полина Гухман на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Полина Гухман на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Екатерина Гусева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Екатерина Гусева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Дмитрий Дюжев на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Дмитрий Дюжев на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Ляйсан Утяшева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Ляйсан Утяшева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

Член жюри короткого метра 48-го ММКФ Кристина Асмус выбрала для церемонии закрытия белое платье в пол с разрезом на талии и серебряной отделкой. Отдала предпочтение белому и режиссер Валерия Гай Германика, посетившая мероприятие в компании 18-летней дочери Октавии. 

Кристина Асмус на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Кристина Асмус на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Валерия Гай Германика с дочерью Октавией на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Валерия Гай Германика с дочерью Октавией на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Анна Банщикова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Анна Банщикова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Ольга Смирнова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Ольга Смирнова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

Ставку на золото сделала Марина Ворожищева, во второй раз готовящаяся стать мамой. 38-летняя Лянка Грыу поддержала «металлическую» тему: она появилась перед объективами в облегающем платье, усыпанном серебряными стразами.

Дарья Екамасова, в этом сезоне вошедшая в жюри главного конкурса ММКФ, отдала предпочтение синему ансамблю с цветочной вышивкой.

Марина Ворожищева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Марина Ворожищева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Лянка Грыу на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Лянка Грыу на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Дарья Екамасова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Дарья Екамасова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

Одними из самых запоминающихся пар вечера стали Владимир Яглыч с Антониной Паперной, которые, в отличие от многих гостей, вышли на красную дорожку в верхней одежде, и Владислав Прохоров с Натальей Гнеушевой, выбравшие элегантные смокинги.

Владимир Яглыч и Антонина Паперная на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Владимир Яглыч и Антонина Паперная на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Влад Прохоров и Наталья Гнеушева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Влад Прохоров и Наталья Гнеушева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Юлия Волкова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Юлия Волкова на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходил в Москве с 16 по 23 апреля. Победителем смотра стал индийский фильм «Страсть» режиссера Фазиля Разака.

«Серебряный Святой Георгий» за лучшее исполнение женской роли получила актриса Амрутха Кришнакумар, за лучшую мужскую роль награды удостоился Сергей Гилев.