«Страсть» на ММКФ: как прошло закрытие 48-го киносмотра

Церемония закрытия
Проливной дождь остановился за два часа до начала церемонии. У еще не успевшей высохнуть красной дорожки, противостоя холодному ветру, — фотографы и журналисты. На ступенях театра «Россия», надев пальто и полушубки, — звезды российского и мирового кино. На «фотоколл» они выходят уже без верхней одежды — в платьях и смокингах, несмотря на погоду.
О ней тонко пошутила российская актриса театра и кино Елизавета Боярская в видеопривете для Telegram-канала ММКФ.
«Всем привет из Питера и хорошего вечера!» — сказала она на фоне темного неба. Среди посетивших торжество гостей — Даниэль Гусман, Хавьер Ребольо, Антон Маслов, Карлос Трухано, Стася Толстая и Сергей Члиянц, Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян, Дмитрий Дюжев, Михаил Гурай, Владимир Яглыч, Кристина Асмус, Дарья Екамасова и другие.
И вот двери, ведущие в зал, открываются. Кругом слышатся: Are you ready? (англ. «Вы готовы?»), «Так волнительно!», 你的印象是什么? (кит. «Какие у тебя впечатления?») и шорох пышных платьев. Первым на сцену выходит ведущий церемонии закрытия сценарист Андрей Золотарев. Позже член жюри конкурса «Русские премьеры» Антон Маслов со сцены пошутит, что увидеть Золотарева, «который ничего не пишет, — невероятная возможность». На сцене в такт звучащим барабанам загораются стенды с наградами. Всего их восемь — семь «Серебряных Святых Георгиев» и один — «Золотой», за лучший фильм.
Награждение
Первым вручают приз зрительских симпатий. Получать награду на сцену вышел режиссер картины «Отец» Павел Иванов. «Всегда, когда приходишь на показ картины, думаешь: “Как зритель воспримет твой фильм?” Поэтому приз зрительских симпатий — это лучшая награда для нас. Спасибо, смотрите российское кино!» — сказал он.
Далее — награждение победителей конкурса короткого метра. На сцену выходят члены жюри программы: Асмус, японский режиссер Масаки Иноуэ и председатель экспертной комиссии, итальянский режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис. «Серебряного Святого Георгия» удостоилась картина «Нигде — и все же где-то» режиссера из Республики Корея Ань Хуэйлинь.
«Для меня это награда за большой труд, который мы вложили в этот фильм. В нем я отразила отчасти и собственную жизнь — через два месяца моя мама, которая сыграла в картине и стоит сейчас со мной на сцене, отмечает свое 60-летие», — сказала девушка. Ее мать, одетая в традиционный костюм ханбок, не смогла сдержать слез.
«Документальное кино — это кинематографический язык, способный преодолевать культурные различия и способствовать взаимопониманию и общению», — сказал со сцены член жюри конкурса документального кино, китайский режиссер-документалист Пань Чжици. Стирая различия, победившая в конкурсе документального кино китайская лента «Долгий путь домой» прокладывает путь, понятный каждому. Награду получил режиссер Сюйсун Чжэн.
«Илья Репин, работая над картиной “Бурлаки на Волге”, долго странствовал вдоль Волги и жил вместе с простыми бурлаками. Он сказал: “Великое искусство рождается из сочетания двух сил — пристального наблюдения за миром и глубокого сочувствия судьбе человека”. Я думаю, документалистика должна быть такой. Для меня эта награда — ободрение, я хочу продолжить брать с собой камеру и снимать там, куда не достает свет, простых маленьких людей, которые честно живут», — поделился эмоциями он.
Картина — лауреат конкурса «Русские премьеры» — «Температура вселенной» Виктора Шамирова про непростые отношения мужчины и женщины в поселке астрономов — забрала серебряную статуэтку. Режиссер известен широкому зрителю работами в других жанрах. Его мелодраматичная вселенная выделяется на фоне двух частей «Непосредственно Каха», комедии «С Новым!» и драмедийного фильма «Меньшее зло». Шамиров, кажется, совсем не ожидал победы.
«Друзья, это странно и неожиданно для меня. Я иногда пытаюсь найти в жизни логику. Меня радует, что есть люди, которые занимаются изучением звезд. Меня это как будто обнадеживает. В этом нет корысти и нет никакого расчета. Людей интересуют звезды всю жизнь. По-моему, это прекрасно», — сказал режиссер, получая приз.
Актер, режиссер и актриса
«Мы переходим к номинации “Лучшая женская роль”», — объявляет Золотарев, и на сцену поднимается член жюри основного конкурса, актриса театра и кино Дарья Екамасова.
«Столько прекрасных актрис на фестивале! У меня радовалось сердце, потому что в большинстве фестивальных работ главные роли играли женщины. В кино начинается “женская эра”, и это вдохновляет», — констатировала она.
Одним из главных критериев для определения лучшей женской роли для жюри, по словам Екамасовой, стало послевкусие от актерской работы, которое не исчезло даже спустя несколько дней после просмотра. Обладательницей «Серебряного Святого Георгия» стала индийская актриса Амрута Кришнакумар («Страсть»). Награду за нее получил режиссер картины Фазиль Разак.
Лучшая мужская роль — у российского актера Сергея Гилева, который воплотил на экране советского психолога Льва Выготского в кинофильме «Выготский». По словам члена жюри, турецкого режиссера Махмута Фазыля Джошкуна, вручавшего награду, Гилеву удалось сыграть «настоящую личность, которая смело отстаивала свою правду и убеждения, не жалея себя, не обращая внимания на собственное здоровье». Сам актер на церемонии присутствовать не смог — занят на съемках. Награду за него получили продюсер картины Егор Одинцов и режиссер Антон Бильжо. Последний отметил, что Гилев «блестяще» исполнил роль.
Бильжо мог не уходить со сцены — следующая награда тоже идет в копилку фильма «Выготский», на этот раз — за лучшую режиссерскую работу.
«Это фантастический подарок. Я благодарен команде, которая сделала этот фильм. Это лучшая команда, с которой я работал», — сказал режиссер, получая приз. Статуэтку «Серебряного Святого Георгия» Бильжо посвятил своим родителям. Награду ему вручил член жюри основного конкурса, режиссер Иван И. Твердовский.
«Ходят слухи, что на Московский международный кинофестиваль не все отдают свои фильмы из-за политической ситуации. Но в этом году мы увидели безумно сильную международную программу, и выбор, который мы делали, был очень сложный», — отметил он.
«Золотой Святой Георгий»
В завершение церемонии председатель жюри, кинематографист из Южной Азии Прасанна Витанаге поднялся на сцену в золотой цепи с образом святого Георгия — символом председательской власти. Он с улыбкой заметил, что в этот момент, вероятно, является «самым богатым человеком в зале». Впрочем, эту «власть» он тут же переосмыслил, подчеркнув, что задача жюри — не присваивать ее себе.
«Мы должны использовать нашу власть, чтобы поддерживать кинематографистов. Я надеюсь, что вместе с другими членами жюри мы сможем помочь тем, у кого нет голоса», — сказал он.
Витанаге поблагодарил организаторов фестиваля, отборочную комиссию, волонтеров и переводчиков, а также отдельно обратился к столичной публике.
«Я хочу поблагодарить московского зрителя, который показался мне одновременно страстным и сдержанным. Спасибо за аншлаги в залах и за то, что во время сеансов вы смотрели кино, а не в экраны мобильных телефонов», — сказал он.
Главный приз — «Золотой Святой Георгий» — получила картина «Страсть» Разака, который вышел на сцену с продюсером картины. Получая награду, продюсер Разак Ахаммед поблагодарил всех, кто был рядом.
«Спасибо за эту награду. Для меня это большое достижение. Это моя вторая художественная картина, и я искренне благодарен жюри, фестивалю и зрителям — всем, кто верил в этот фильм», — заключил он.
Этот выбор жюри выглядит закономерным: фильм, рассказывающий о хрупкости человека в состоянии психологического кризиса, точно попадает в нерв фестиваля. Конкурсная программа в 2026 году выстроилась вокруг тем предела — эмоционального, морального, физического.
В победившей «Страсти» — попытка человека воспользоваться слабостью другого; в «Выготском» — неиспользованный шанс спасения себя; в иранской ленте «Небо везде одинаково» Хамидрезы Газеми — конфликт между материнским долгом и личной свободой; «Путешествие в дальние края» (режиссер Ким Джин Ю) из Республики Корея — о попытке добровольного ухода из жизни после смерти любимого.
Отдельную линию в основном конкурсе составили фильмы о родительстве: российский «Отец» о двух снайперах-отцах по разные стороны фронта, монгольское «Неоткрытое письмо» о невыносимом отцовском ожидании сына с фронта, которое может не закончиться, и испанская «Корова» о вынужденной любви к животному ради спасения собственной жизни.
Внеконкурсная программа «Русские премьеры» развивает эту тему. Как ранее рассказал ТАСС член жюри программы, режиссер Владимир Котт, в конкурсе российских премьер прослеживается закономерность — представлено большое количество фильмов о семейных проблемах. «Мне кажется, что эта тенденция связана с тем, что в наше турбулентное время нет ничего важнее, чем семья», — отмечал Котт.
Это — главное, что оставил после себя 48-й ММКФ — семейственное единение народов, культур, душ, историй. Ощущение, что кино возвращается к человеку. Уходит от внешнего масштаба к внутреннему, от событий — к состояниям, от зрелища — к переживанию. Еще он оставил тысячи добрых слов, сказанных дружелюбной Москве, организаторам, участникам фестиваля, гостям и коллегам-кинематографистам, которые за неделю для многих стали друзьями.
Элина Шторц