Фильм «Ангелы Ладоги» возглавил кинопрокат в России за уикенд

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военная драма «Ангелы Ладоги» о событиях Блокады Ленинграда возглавила российский кинопрокат, заработав 108,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте — «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном в главных ролях, которая заработала за уикенд 88,7 миллиона рублей.
На третьей строчке оказался фильм «Коммерсант» с Александром Петровым: он заработал в прокате за уикенд 67,4 миллиона рублей за уикенд.
Фильм «Майкл» стартовал в странах СНГ без учета России и Белоруссии с четвертой строчки. Киносборы составили 41,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает еще одна премьера — «Приключения желтого чемоданчика» со сборами 39,2 миллиона рублей.