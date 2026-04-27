В Сингапуре мужчине грозит до 7 лет за слив новой «Легенды об Аанге»

В Сингапуре задержан 26-летний подозреваемый в утечке анимационного фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха», который должен был выйти на Paramount+ в октябре. Хакер опубликовал его еще в апреле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Variety.
Полиция изъяла у задержанного электронные устройства, включая цифровую копию еще не выпущенной картины. Мужчина получил несанкционированный удаленный доступ к медиасерверу, скачал фильм и распространил его в интернете — полная версия позже появилась в соцсети X. В Paramount+ подчеркнули: утечка не связана с внутренними процессами студии. Нарушителю грозит до семи лет тюрьмы и штраф до $50 000.
Фильм основан на мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге» и создавался австралийской студией Flying Bark Productions. Студия назвала утечку тяжелым ударом, а создатели проекта — многолетний труд обесцененным. Премьера изначально планировалась в кинотеатрах 9 октября, но затем ее перенесли на стриминг, что вызвало недовольство фанатов.