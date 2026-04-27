В Сингапуре мужчине грозит до 7 лет за слив новой «Легенды об Аанге»

Полиция изъяла у задержанного электронные устройства, включая цифровую копию еще не выпущенной картины. Мужчина получил несанкционированный удаленный доступ к медиасерверу, скачал фильм и распространил его в интернете — полная версия позже появилась в соцсети X. В Paramount+ подчеркнули: утечка не связана с внутренними процессами студии. Нарушителю грозит до семи лет тюрьмы и штраф до $50 000.