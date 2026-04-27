Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Сингапуре мужчине грозит до 7 лет за слив новой «Легенды об Аанге»

Полиция изъяла у задержанного электронные устройства, включая цифровую копию еще не выпущенной картины
Кадр из мультфильма «Легенда об Аанге: последний маг воздуха»
В Сингапуре задержан 26-летний подозреваемый в утечке анимационного фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха», который должен был выйти на Paramount+ в октябре. Хакер опубликовал его еще в апреле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Variety.

Полиция изъяла у задержанного электронные устройства, включая цифровую копию еще не выпущенной картины. Мужчина получил несанкционированный удаленный доступ к медиасерверу, скачал фильм и распространил его в интернете — полная версия позже появилась в соцсети X. В Paramount+ подчеркнули: утечка не связана с внутренними процессами студии. Нарушителю грозит до семи лет тюрьмы и штраф до $50 000.

Фильм основан на мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге» и создавался австралийской студией Flying Bark Productions. Студия назвала утечку тяжелым ударом, а создатели проекта — многолетний труд обесцененным. Премьера изначально планировалась в кинотеатрах 9 октября, но затем ее перенесли на стриминг, что вызвало недовольство фанатов.