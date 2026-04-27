Умер исполнивший песню в «Пластилиновой вороне» актер Лев Шимелов

Конферансье, артист разговорного жанра, режиссер, актер Лев Шимелов, озвучивавший мультфильм «Пластилиновая ворона», скончался на 97-м году жизни, следует из данных на сайте «Кино-Театр.ру».
Сообщается, что артист ушел из жизни 24 апреля. Причины его смерти не указаны.
Известно, что артист родился 28 января 1930 года в Баку. Он окончил физико-математический факультет Бакинского университета. Ещё в студенческие годы активно участвовал в художественной самодеятельности, одной из его «визитных карточек» были пародии на героев мультфильмов.
В 1952 году начал работать на профессиональной эстраде, в 1961 году стал конферансье джаз оркестра Азербайджана.
Впоследствии работал в Московском мюзик холле, был артистом Москонцерта. Быстро вошел в число самых известных конферансье московской эстрады.
В своем конферансе использовал фельетоны, интермедии, пластику, пантомиму, значительную часть репертуара писал сам. С 1979 года был ведущим популярной детской передачи «Радионяня».
Шимелов был одним из актеров, озвучивавших мультфильм «Пластилиновая ворона». Вместе с актером Александром Левенбуком он исполнил песню «А может, а может…».
Он также снимался в фильмах «Бабушки надвое сказали», «Улыбки танцора» и других.