Умер исполнивший песню в «Пластилиновой вороне» актер Лев Шимелов

Конферансье скончался в 96 лет
Лев ШимеловИсточник: Legion-Media.ru

Конферансье, артист разговорного жанра, режиссер, актер Лев Шимелов, озвучивавший мультфильм «Пластилиновая ворона», скончался на 97-м году жизни, следует из данных на сайте «Кино-Театр.ру».

Сообщается, что артист ушел из жизни 24 апреля. Причины его смерти не указаны.

Известно, что артист родился 28 января 1930 года в Баку. Он окончил физико-математический факультет Бакинского университета. Ещё в студенческие годы активно участвовал в художественной самодеятельности, одной из его «визитных карточек» были пародии на героев мультфильмов.

В 1952 году начал работать на профессиональной эстраде, в 1961 году стал конферансье джаз оркестра Азербайджана.

Впоследствии работал в Московском мюзик холле, был артистом Москонцерта. Быстро вошел в число самых известных конферансье московской эстрады.

В своем конферансе использовал фельетоны, интермедии, пластику, пантомиму, значительную часть репертуара писал сам. С 1979 года был ведущим популярной детской передачи «Радионяня».

Шимелов был одним из актеров, озвучивавших мультфильм «Пластилиновая ворона». Вместе с актером Александром Левенбуком он исполнил песню «А может, а может…».

Он также снимался в фильмах «Бабушки надвое сказали», «Улыбки танцора» и других.