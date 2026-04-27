Фильмы в онлайн-кинотеатрах начали сопровождать титрами о вырезанных сценах

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Некоторые фильмы в онлайн-кинотеатрах начали сопровождать уведомлениями о сокращении сцен в соответствии с законодательством РФ, убедился корреспондент ТАСС.
Такой титр, в частности, размещен в начале британского фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» на «Кинопоиске». В сообщении говорится, что «в соответствии с действующим законодательством РФ сокращены несколько сцен фильма: суммарно менее 120 секунд».
Похожие предупреждения встречаются и у других релизов. В частности, при просмотре французского фильма «Девушки на балконе» в онлайн-кинотеатре Wink появляется уведомление о том, что «в соответствии с действующим законодательством РФ некоторые фрагменты фильма были удалены или скрыты».
При этом, по наблюдению корреспондента ТАСС, такие предупреждения пока встречаются у отдельных релизов одного дистрибьютора — A-One Films.
С 1 марта в России вступил в силу закон, согласно которому прокатное удостоверение не выдается фильмам, содержащим материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Такие картины запрещено распространять на сайтах в интернете, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей, доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы, а также в социальных сетях, которые ежедневно посещает более 500 тыс. пользователей.