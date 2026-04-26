Том Харди собирается взять длительную паузу в карьере

Актер пожаловался на проблемы со здоровьем
Кадр из сериала «Гангстерленд»

Том Харди планирует взять продолжительный отпуск после завершения работы над криминальной драмой «Гангстерленд». Актер намерен сделать паузу в карьере на несколько лет, пишет The Sun.

По данным издания, 48-летний актер хочет «отдохнуть» и взять творческий отпуск, который может затянуться на годы. Сейчас он заканчивает съёмки во втором сезоне сериала «Гангстерленд», где играет роль главного персонажа Гарри Де Соуза.

Харди уже жаловался на износ организма из-за физически сложных ролей. Он рассказывал, что перенёс две операции на коленях, у него грыжа межпозвоночного диска, ишиас и плантарный фасциит (воспаление связок стопы).

«Всё разваливается, и лучше не становится», — цитирует актера издание.

Слухи о перерыве появились на фоне сообщений о напряжённых отношениях Харди с коллегой по сериалу Хелен Миррен, которую он якобы «доводил до белого каления» на площадке.