Данила Козловский впервые намекнул на беременность Оксаны Акиньшиной

Актер опубликовал фото аиста в соцсети
Оксана Акиньшина и Данила Козловский
Оксана Акиньшина и Данила КозловскийИсточник: Legion-Media.ru

Актер Данила Козловский впервые намекнул на беременность своей супруги Оксаны Акиньшиной. Новым видео он поделился в соцсети.

В ролике Козловский продемонстрировал аиста, вьющего гнездо на крыше — классический символ родительства.

В сентябре 2020 года появились слухи, что у Акиньшиной и Козловского роман. С этого времени актеры периодически посещают светские мероприятия и публикуют совместные фото, но они отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.

Недавно пару увидели на опере «Онегин» в парижском театре Grand Opera, очевидцы заметили у актрисы увеличившийся живот. Позже инсайдер подтвердил, что Акиньшина должна родить примерно в конце мая и состоит в законном браке с Козловским.

У актера есть дочь Ода Валентина от Ольги Зуевой, у Акиньшиной — сын и дочь от Арчила Геловани, живущие в Грузии, и сын Филипп от первого супруга Дмитрия Литвинова, проживающий с ее мамой в Санкт-Петербурге.