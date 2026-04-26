Ирина Шейк показала нового члена семьи

Ирина Шейк поделилась с подписчиками серией новых снимков, представив своего нового питомца — черно-белого щенка породы гавайский бишон.
Модель, которую часто называют музой Риккардо Тиши, показала щенка дома: малыш быстро освоился в новом пространстве и уже начал проявлять характер. На одном из кадров щенок даже забрался в сапоги хозяйки, устроив небольшую «проверку территории».
Ирина Шейк также опубликовала фото в откровенном образе, держа питомца на руках. В подписи она лаконично отметила: «У нас новые лапки».
Публикация вызвала бурную реакцию поклонников — в комментариях пользователи назвали щенка «очаровательным» и «невероятно милым». У модели уже есть домашний любимец: вместе с дочерью Леей она воспитывает собаку породы мальтипу по кличке Арахис.
Ранее Ирина Шейк посетила православный храм вместе с дочерью от Брэдли Купера. Она прививает дочери любовь к русской культуре.