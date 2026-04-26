Мария Миронова обвинила бывшего мужа в абьюзе и сталкинге

Актриса Мария Миронова рассказала о причинах развода с бывшим супругом Андреем Сорокой, с которым сейчас судится из-за опеки над сыном. По её словам, расставание сопровождалось конфликтами, выходящими за рамки обычных семейных разногласий.
По словам Мироновой, бывший супруг оказывал давление на нее. Актриса утверждает, что на протяжении длительного времени сталкивалась с абьюзивным поведением, сталкингом и агрессией.
В частности, актриса описала один из эпизодов, который, по её словам, стал переломным: «Мой развод произошёл на почве жесткого избиения... », — написала она в своих соцсетях, уточнив, что речь идёт об инциденте с участием ее родственника.
Также Миронова заявила, что располагает доказательствами давления и намерена представить их в рамках судебного разбирательства. При этом бывший супруг актрисы публично не комментировал ее заявления.
Три года назад Миронова развелась с мужем Андреем Сорокой. Их развод прошел без конфликтов из-за имущества или опеки, поэтому актриса не сообщала об этом публично, однако в этом году бывший супруг подал в суд, чтобы получить право участвовать в жизни их сына.