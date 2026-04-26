Кендалл Дженнер сомневалась в романе с Джейкобом Элорди

Слухи о романе Кендалл Дженнер и звезды «Эйфории» Джейкоба Элорди стремительно набирают обороты. Как сообщает Page Six, между знаменитостями вспыхнул взаимный интерес, который в последние пару месяцев перерос из многолетней дружбы в нечто большее.
Пара давно вращается в одних кругах — еще в 2022 году Джейкоб был среди гостей на дне рождения модели в Париже. Однако сейчас, по словам инсайдеров, взаимная симпатия стала настолько сильной, что скрывать очевидное притяжение почти невозможно. «Это не было спланировано. Просто в какой-то момент их потянуло друг к другу», — делятся в окружении звезд.
При этом 30-летняя основательница бренда 818 Tequila не спешит форсировать события. Будучи по натуре скрытным человеком, она не готова мгновенно превращать крепкую дружбу в роман. «Кендалл не из тех, кто бросается в омут с головой, особенно когда речь идет о друзьях», — добавляют в окружении модели.
Тем не менее ее сомнения постепенно отходят на второй план: сейчас модель более открыта к общению с Джейкобом. «На самом деле они вместе уже пару месяцев, просто решили пока об этом молчать и посмотреть, куда их это приведет» — добавил инсайдер.
