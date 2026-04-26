Милая, легкая комедия «Девчата» вышла в свет более 60 лет назад, в далеком 1962 году. Ушли из жизни почти все актеры, сыгравшие в фильме. Давно нет ни страны, в которой разворачивалось действие, ни формы хозяйствования, при которой юная симферопольская повариха может запросто оказаться в сибирском леспромхозе. Но фильм продолжает находить отклик в сердцах все новых зрителей.
«Девчата» стали главным фильмом в творческой карьере режиссера Юрия Чулюкина и сценариста Бориса Бедного. Сейчас сложно представить себе, что они могли снять фильм как-то иначе. Но на момент производства Чулюкин и Бедный имели возможность рассказать историю поварихи Тоси иначе. По крайней мере, в одноименной повести Бориса Бедного, которую он переработал в сценарий, жизнь главных героев складывается не совсем так, как на экране.
Тосино счастье
В отличие от фильма, созданного в жанре легкой комедии, повесть Бориса Бедного носит более лирический характер. Автор сосредотачивается на мыслях и чувствах героев, и в первую очередь это касается Тоси Кислицыной (Надежда Румянцева). В книге она не выпускница кулинарного училища, а приехала на лесозаготовки из-под Воронежа, и главным мотивом ее поступка является поиск коллективного труда на благо общества.
Нахлынувшие чувства в новинку Тосе. Но если в фильме она просто следует за внешними обстоятельствами, то в книге Тося рефлексирует из-за свалившихся на ее голову переживаний и даже злится на себя за подверженность природным инстинктам, стараясь держать ситуацию под контролем. Даже пылкий поцелуй, которым заканчивается фильм, в повести отсутствует. Вместо этого Тося позволяет Илье Ковригину (Николай Рыбников) проводить себя от «Камчатки» до общежития. И только на крыльце, заставив ухажера отвернуться с помощью фразы: «Глянь, спутник летит», — девушка решается чмокнуть его в щеку, после чего скрывается за дверью.
Договор с мамой Верой
Умная и начитанная Вера Круглова (Нина Меньшикова) — самая взрослая обитательница общежития, которую Тося зовет мамой Верой. Она была замужем, а теперь, не читая, сжигает в печи письма, которые присылает ей бывший. По фильму понятно, что причина разрыва — измена. Но никаких дополнительных деталей с экрана не рассказывают.
Книжная Вера выскочила замуж, поскольку всегда старалась держаться людей умнее ее. Таким был и ее бывший муж, знавший иностранные языки и имевший солидную работу. Однако теперь, являясь студенткой-заочницей лесного техникума, заметно выделяющейся по уровню образования среди окружающих ее людей, героиня переоценивает свое место в мире и, как следствие, отношение к бывшему мужу. Она даже заключает с Тосей договор, что следующее письмо отправится в огонь не сразу, а после того как Тося прочтет его и перескажет Вере своими словами.
Анфисино горе
Одним из самых ярких эмоциональных моментов в «Девчатах» является истерика красавицы Анфисы (Светлана Дружинина). Привыкшая к вниманию мужчин и утратившая веру в любовь женщина внезапно осознает, что высокие чувства все-таки есть. Причем есть они у замухрышки Тоси, которая и жизни толком не знает. А у нее — нет.
На экране прозрение Анфисы становится концом ее истории. Но если бы Чулюкин снимал точно по книге, то финал получился бы куда драматичнее. Книжная Анфиса влюбляется в нового начальника, инженера Вадима Дементьева (в фильме его играет Анатолий Адоскин), причем эти чувства взаимны. Но товарищ Дементьев любит детей. А Анфиса узнает, что прерывания незапланированных беременностей сделали ее бездетной. Таким образом, она не может сделать своего избранника счастливым, а потому решается бросить все и уехать, поведав свою тайну лишь Тосе.
Замужество Нади
Соседка Тоси по комнате Надя Ерохина (Инна Макарова) ведет уже почти семейную жизнь. За ней активно ухаживает «облезлый» Ксан Ксаныч (Виктор Байков), а на горизонте маячит отдельная комната в доме для женатых. В фильме это уже решенный вопрос. Но в книге у девушки остается пространство для маневра.
В отличие от фильма, где персонаж Нади присутствует на втором плане, в повести она, как и другие герои, получает толику внимания автора, раскрывающего ее внутренний мир. Надя не просто некрасива, но и отдает себе в этом отчет. Именно поэтому она пытается выйти за уже практически пожилого Ксан Ксаныча. Однако, увидев роман невзрачной Тоси и первого красавца Ильи Ковригина, она решается поговорить со своим женихом о чувствах. Выяснив, что они не любят друг друга, Надя отказывается от свадьбы, сидя в уже фактически оформленной комнате. Эту сцену даже сняли, но в финальный вариант картины она не вошла.