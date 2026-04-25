При внимательном просмотре в картине всплывают некоторые неточности архитектурно-интерьерного характера. Так, после прибытия товарищ Горбунков садится в такси и только через время соображает, что не назвал водителю адрес. «Морская, 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж», — говорит он. Конечно, этаж и квартира таксиста волновать не должны. Но проживать по такому адресу Семен Семеныч может только если в его доме три этажа и в каждой парадной на этаже лишь одна квартира. Впрочем, дом у главного героя действительно подозрительный. Внутри подъезда у него располагается лифт, хотя при взгляде снаружи становится видно, что живет он в панельной пятиэтажке, которые лифтами не оборудовались.