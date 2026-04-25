Искрометная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» — безусловный шедевр, входящий в золотой фонд отечественного кинематографа. Фильм стал абсолютным лидером проката по итогам 1968 года, собрав у экранов кинотеатров 76 с лишним миллионов человек. И несмотря на регулярные показы по ТВ, до сих пор заставляет переключающих каналы зрителей откладывать пульт и вновь наблюдать за историей товарища Горбункова С. С.
Блестящий актерский состав, выверенный, цепляющий с первой минуты сценарий, задорная музыка, написанная недавно отметившим столетний юбилей Александром Зацепиным, — все это обеспечило комедии Гайдая всенародную зрительскую любовь. И даже киноляпы, встречающиеся в каждом фильме, в этой картине практически не бросаются в глаза. Хотя внимательные киноманы все-таки могут обнаружить несколько штук.
Семен Семеныч…
Главный герой фильма — старший экономист Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин). Неловкий, рассеянный, он часто попадает в ситуации, глядя на которые нельзя не улыбнуться. Однако временами с ним происходят удивительные вещи, которые неуклюжестью персонажа объяснить не получится.
Так, во время прогулки за границей он поскальзывается и падает прямо рядом с логовом контрабандистов, случайно произнеся пароль. При этом на крупном плане хорошо видна нога в коричневом ботинке, наступающая на арбузную корку.
Однако уже в следующем (да и в предыдущем) кадре видно, что на ногах у Горбункова черные ботинки.
Разгадка этого киноляпа проста: крупным планом камера показывает ногу Леонида Каневского, который сыграл одного из контрабандистов. В этом дубле он подменил Никулина, но обувь, конечно же, никто менять не стал.
Невероятная рассеянность Горбункова ярко проявляется в сцене прибытия теплохода домой. Семен Семеныч спускается с трапа с чемоданом и авоськой, полной подарков.
Однако от таможенника отходит уже без нее. Конечно, забыть можно все. Но купленные за границей вещи в Советском Союзе были ценностью, с которой глаз не спускали.
Также в конце фильма случается забавный эпизод с краном, которым товарища Горбункова пересаживают из катера в кабриолет. Для этого к нему опускают крюк с надписью 7 т, который бьет его по голове (удар был действительно сильный, но Никулин сдержался и не запорол дубль).
Но спустя секунду героя в машину опускает уже другой крюк: не ржавый и окрашенный в красный цвет.
Козодоев и мгновенные переодевания
Несколько киноляпов выпали на долю приятеля Горбункова и по совместительству мелкого контрабандиста Геннадия Козодоева (Андрей Миронов).
Так, в самом начале, во время исполнения песни про остров невезения, он выхватывает из рук у друга гитару, которую умудряется мгновенно «аннигилировать». Больше инструмент в кадре не появляется, хотя камера временами показывает героев общим планом. Также в этой сцене можно наблюдать, как растрепанные ветром волосы Козодоева на мгновение укладываются в аккуратную прическу.
Талант мгновенной смены предметов Геша демонстрирует еще дважды. Сначала в сцене на пляже он приносит детям Семен Семеныча эскимо, которое при смене кадров трансформируется в вазочки с мороженым.
А затем на рыбалке превращает белый камень, который берет из портфеля, в темно-серый булыжник другой формы.
В завершение можно отметить мгновенное и логически необоснованное переодевание героя Миронова в финальной части, когда он на пару с Леликом (Анатолий Папанов) гоняется за Горбунковым по СТО. Он подъезжает к зданию в костюме женщины с ребенком, а внутри оказывается уже в штанах и белой футболке.
Дела интерьерные
При внимательном просмотре в картине всплывают некоторые неточности архитектурно-интерьерного характера. Так, после прибытия товарищ Горбунков садится в такси и только через время соображает, что не назвал водителю адрес. «Морская, 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж», — говорит он. Конечно, этаж и квартира таксиста волновать не должны. Но проживать по такому адресу Семен Семеныч может только если в его доме три этажа и в каждой парадной на этаже лишь одна квартира. Впрочем, дом у главного героя действительно подозрительный. Внутри подъезда у него располагается лифт, хотя при взгляде снаружи становится видно, что живет он в панельной пятиэтажке, которые лифтами не оборудовались.
Еще один киноляп притаился на кухне Горбунковых. В ней слева у плиты на стене висит полочка с кухонным инвентарем.
Но когда Надежда Горбункова (Нина Гребешкова) забирает детей и уезжает к маме, эту полочку она прихватывает с собой. Как, впрочем, и банку с надписью «сахар», в которой хранится пистолет.
Не отстает от дома Семен Семеныча и квартира Геши Козодоева. Когда утром Лелик приходит к нему, чтобы вместе ехать к шефу, герой Миронова как раз открывает шампанское и собирается поправить здоровье. Лелик отбирает у него бутылку и, по всей видимости, мгновенно ее осушает, поскольку пару капель вместо одеколона ему приходится вытряхивать, перевернув недавно открытую бутылку вниз горлышком.
Но и на этом странности не заканчиваются. Через секунду стоявшая на столе бутылка оказывается на телевизоре. Можно подумать, что это другая, но за несколько секунд до этого в кадре мелькает телевизор с сидящим на нем котом. Бутылки там нет.
В завершение нельзя не отметить перемещения маленькой игрушки, висящей на шторе рядом с лампой в гостиничном номере, куда Горбунков приходит за халатиком с перламутровыми пуговицами. В начале сцены похожая на деревянную куколка висит слева от стойки торшера.
Но во время танца с элементами стриптиза она смещается направо.