Пропавшая полочка и прыгающая игрушка: киноляпы в комедии «Бриллиантовая рука»

Фильм «Бриллиантовая рука» снят настолько хорошо, что заметить в нем киноляпы практически невозможно. Но несколько все-таки есть
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука»
Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука»

Искрометная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» — безусловный шедевр, входящий в золотой фонд отечественного кинематографа. Фильм стал абсолютным лидером проката по итогам 1968 года, собрав у экранов кинотеатров 76 с лишним миллионов человек. И несмотря на регулярные показы по ТВ, до сих пор заставляет переключающих каналы зрителей откладывать пульт и вновь наблюдать за историей товарища Горбункова С. С.

Блестящий актерский состав, выверенный, цепляющий с первой минуты сценарий, задорная музыка, написанная недавно отметившим столетний юбилей Александром Зацепиным, — все это обеспечило комедии Гайдая всенародную зрительскую любовь. И даже киноляпы, встречающиеся в каждом фильме, в этой картине практически не бросаются в глаза. Хотя внимательные киноманы все-таки могут обнаружить несколько штук.

Семен Семеныч…

Главный герой фильма — старший экономист Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин). Неловкий, рассеянный, он часто попадает в ситуации, глядя на которые нельзя не улыбнуться. Однако временами с ним происходят удивительные вещи, которые неуклюжестью персонажа объяснить не получится.

Так, во время прогулки за границей он поскальзывается и падает прямо рядом с логовом контрабандистов, случайно произнеся пароль. При этом на крупном плане хорошо видна нога в коричневом ботинке, наступающая на арбузную корку.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Однако уже в следующем (да и в предыдущем) кадре видно, что на ногах у Горбункова черные ботинки.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​

Разгадка этого киноляпа проста: крупным планом камера показывает ногу Леонида Каневского, который сыграл одного из контрабандистов. В этом дубле он подменил Никулина, но обувь, конечно же, никто менять не стал.

Невероятная рассеянность Горбункова ярко проявляется в сцене прибытия теплохода домой. Семен Семеныч спускается с трапа с чемоданом и авоськой, полной подарков.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​

Однако от таможенника отходит уже без нее. Конечно, забыть можно все. Но купленные за границей вещи в Советском Союзе были ценностью, с которой глаз не спускали.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​

Также в конце фильма случается забавный эпизод с краном, которым товарища Горбункова пересаживают из катера в кабриолет. Для этого к нему опускают крюк с надписью 7 т, который бьет его по голове (удар был действительно сильный, но Никулин сдержался и не запорол дубль).

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​

Но спустя секунду героя в машину опускает уже другой крюк: не ржавый и окрашенный в красный цвет.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​

Козодоев и мгновенные переодевания

Несколько киноляпов выпали на долю приятеля Горбункова и по совместительству мелкого контрабандиста Геннадия Козодоева (Андрей Миронов).

Так, в самом начале, во время исполнения песни про остров невезения, он выхватывает из рук у друга гитару, которую умудряется мгновенно «аннигилировать». Больше инструмент в кадре не появляется, хотя камера временами показывает героев общим планом. Также в этой сцене можно наблюдать, как растрепанные ветром волосы Козодоева на мгновение укладываются в аккуратную прическу.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​ ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​ ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​ ​ ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​ ​ ​

Талант мгновенной смены предметов Геша демонстрирует еще дважды. Сначала в сцене на пляже он приносит детям Семен Семеныча эскимо, которое при смене кадров трансформируется в вазочки с мороженым.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​

А затем на рыбалке превращает белый камень, который берет из портфеля, в темно-серый булыжник другой формы.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​ ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​ ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​ ​ ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​ ​ ​

В завершение можно отметить мгновенное и логически необоснованное переодевание героя Миронова в финальной части, когда он на пару с Леликом (Анатолий Папанов) гоняется за Горбунковым по СТО. Он подъезжает к зданию в костюме женщины с ребенком, а внутри оказывается уже в штанах и белой футболке.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Дела интерьерные

При внимательном просмотре в картине всплывают некоторые неточности архитектурно-интерьерного характера. Так, после прибытия товарищ Горбунков садится в такси и только через время соображает, что не назвал водителю адрес. «Морская, 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж», — говорит он. Конечно, этаж и квартира таксиста волновать не должны. Но проживать по такому адресу Семен Семеныч может только если в его доме три этажа и в каждой парадной на этаже лишь одна квартира. Впрочем, дом у главного героя действительно подозрительный. Внутри подъезда у него располагается лифт, хотя при взгляде снаружи становится видно, что живет он в панельной пятиэтажке, которые лифтами не оборудовались.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Еще один киноляп притаился на кухне Горбунковых. В ней слева у плиты на стене висит полочка с кухонным инвентарем.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Но когда Надежда Горбункова (Нина Гребешкова) забирает детей и уезжает к маме, эту полочку она прихватывает с собой. Как, впрочем, и банку с надписью «сахар», в которой хранится пистолет.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Не отстает от дома Семен Семеныча и квартира Геши Козодоева. Когда утром Лелик приходит к нему, чтобы вместе ехать к шефу, герой Миронова как раз открывает шампанское и собирается поправить здоровье.  Лелик отбирает у него бутылку и, по всей видимости, мгновенно ее осушает, поскольку пару капель вместо одеколона ему приходится вытряхивать, перевернув недавно открытую бутылку вниз горлышком.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Но и на этом странности не заканчиваются. Через секунду стоявшая на столе бутылка оказывается на телевизоре. Можно подумать, что это другая, но за несколько секунд до этого в кадре мелькает телевизор с сидящим на нем котом. Бутылки там нет.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​

В завершение нельзя не отметить перемещения маленькой игрушки, висящей на шторе рядом с лампой в гостиничном номере, куда Горбунков приходит за халатиком с перламутровыми пуговицами. В начале сцены похожая на деревянную куколка висит слева от стойки торшера.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​

Но во время танца с элементами стриптиза она смещается направо.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» ​