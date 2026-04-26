Строительство первого в ДФО кинопавильона начнется в 2028 году

«У нас средства на проектирование выделены в этом году по поручению президента России [Владимира Путина]. Проект огромный. Мы считаем, что за Уралом это может быть один из лучших кинопавильонов, оснащенный по самым современным стандартам, в том числе мировым. Его проектирование требует особого внимания и хорошей проработки. У нас в стране специалистов такого рода не так много, к сожалению. Поэтому мы считаем, что полное завершение проектирования и прохождение экспертизы — это все же вторая половина 2027 года. С 2028 года мы уже перейдем к активной фазе строительства», — сказал Николаев.