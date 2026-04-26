Строительство первого в ДФО кинопавильона начнется в 2028 году

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Активная фаза строительства первого на Дальнем Востоке кинопавильона полного цикла начнется в Якутии в 2028 году. Об этом сообщил ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
«У нас средства на проектирование выделены в этом году по поручению президента России [Владимира Путина]. Проект огромный. Мы считаем, что за Уралом это может быть один из лучших кинопавильонов, оснащенный по самым современным стандартам, в том числе мировым. Его проектирование требует особого внимания и хорошей проработки. У нас в стране специалистов такого рода не так много, к сожалению. Поэтому мы считаем, что полное завершение проектирования и прохождение экспертизы — это все же вторая половина 2027 года. С 2028 года мы уже перейдем к активной фазе строительства», — сказал Николаев.
Идея создания кинопавильона была представлена президенту России в 2023 году. Глава государства поддержал проект и поручил правительству РФ совместно с властями Якутии обеспечить его реализацию. Проект вошел в мастер-план Якутска.
Будущий многофункциональный центр должен обеспечить киноиндустрию Дальнего Востока современной инфраструктурой полного цикла: павильонами для съемок и проведения мероприятий, студиями речевой, шумовой и музыкальной записи, студиями для работы с изображением и звуком, современным съемочным и осветительным оборудованием, а также специализированным автотранспортом. В первую очередь, кинопавильон позволит проводить съемки круглый год и не зависеть от климатических условий региона, где зима длится около семи месяцев.
«Считаю, что это очень важный и нужный проект не только для Якутии, но и для Дальнего Востока, для всей киноиндустрии страны. Он обязательно будет реализован», — подчеркнул глава Якутии.
О якутском кино
Создание кинопавильона призвано стать важным шагом для дальнейшего развития якутского кино. Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам производства кинолент. В 2025 году сборы якутских фильмов составили 280 млн рублей, что стало рекордным показателем и почти вдвое больше достижения позапрошлого года в 150 млн рублей.
В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. С 2022 года в селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией «Экстра синема».