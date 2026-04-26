Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Бурель: короткий контент уступает советскому кино по глубине содержания

По словам актера, современная индустрия все чаще ориентируется на быстрые форматы и массовый спрос
Пьер БурельИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Советское кино превосходит по содержанию короткий цифровой контент. Такое мнение выразил ТАСС французский актер Пьер Бурель.

«Когда я смотрю советское кино, у меня ощущение, что вы снимали про людей, которые рядом с нами. А сейчас уже какая-то ерунда пошла», — сказал он, говоря о распространении короткого цифрового контента.

По словам актера, современная индустрия все чаще ориентируется на быстрые форматы и массовый спрос. «Есть даже новый формат — вертикальный сериал. Это сериал по 1−1,5 минуты ни о чем, без какой-то красоты, ничего нет», — отметил Бурель.

Он добавил, что такие проекты могут набирать миллионы просмотров, однако, по его мнению, не всегда обладают художественной ценностью. При этом актер подчеркнул, что в современном кино сохраняются сильные авторские работы, однако они менее заметны на фоне массового контента.

Ранее Пьер Бурель назвал российскую театральную школу лучшей в мире.