Актер Бурель: короткий контент уступает советскому кино по глубине содержания

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Советское кино превосходит по содержанию короткий цифровой контент. Такое мнение выразил ТАСС французский актер Пьер Бурель.
«Когда я смотрю советское кино, у меня ощущение, что вы снимали про людей, которые рядом с нами. А сейчас уже какая-то ерунда пошла», — сказал он, говоря о распространении короткого цифрового контента.
По словам актера, современная индустрия все чаще ориентируется на быстрые форматы и массовый спрос. «Есть даже новый формат — вертикальный сериал. Это сериал по 1−1,5 минуты ни о чем, без какой-то красоты, ничего нет», — отметил Бурель.
Он добавил, что такие проекты могут набирать миллионы просмотров, однако, по его мнению, не всегда обладают художественной ценностью. При этом актер подчеркнул, что в современном кино сохраняются сильные авторские работы, однако они менее заметны на фоне массового контента.
Ранее Пьер Бурель назвал российскую театральную школу лучшей в мире.