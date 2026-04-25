Бывший муж Дженнифер Энистон впервые рассказал о жизни с новорожденным сыном

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум держат в секрете имя новорожденного сына. Но Джастин с удовольствием поделился первыми эмоциями от нового этапа в жизни. В интервью программе TODAY экс-муж Дженнифер Энистон рассказал, что уже познакомил сына со своей любимицей — питбулем по кличке Кума.
По словам артиста, собака, которая раньше была в центре его внимания и даже сопровождала его на светских мероприятиях, спокойно приняла появление ребенка в доме.
Сам актер также не скрывает, что полностью погружен в отцовство — он признается, что может подолгу смотреть сыну в глаза и наслаждаться каждым моментом.
Несмотря на бессонные ночи и необходимость соблюдать тишину в доме, этот период он называет счастливым.
Отдельно актер подчеркнул вклад своей супруги, Николь Брайдон Блум, отметив, что именно она сейчас выполняет «геркулесову задачу по кормлению» ребенка. По словам Теру, рождение сына полностью изменило его жизнь: «В тот момент, когда он появляется, все начинает вращаться вокруг него, и сердце открывается».
Для 54-летнего актера это первый ребенок. С Николь Брайдон Блум он связал себя узами брака в марте прошлого года. Ранее Теру был женат на Дженнифер Энистон, однако в том союзе детей у пары не было.