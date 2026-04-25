Хелена Бонем Картер отказалась от съемок в «Белом лотосе» из-за разногласий

59-летняя актриса покинула проект спустя несколько дней после начала производства
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем КартерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Хелена Бонем Картер отказалась от съемок в четвертом сезоне сериала «Белый лотос». 59-летняя актриса покинула проект спустя несколько дней после начала производства из-за творческих разногласий с создателями, пишет Variety.

В HBO официально подтвердили уход звезды. В эфире канала заявили, что персонаж, которого написал шоураннер Майк Уайт специально для Бонем Картер, «не совпал» с актрисой на площадке. Роль перепишут и перераспределят в ближайшие недели.

«HBO, продюсеры и Майк Уайт опечалены тем, что не смогут поработать с ней, но остаются её преданными поклонниками и очень надеются поработать с легендарной актрисой над другим проектом в ближайшее время», — говорится в заявлении канала.

Съемки четвертого сезона стартовали на Французской Ривьере. Действие развернется во время Каннского кинофестиваля. Вместе с Бонем Картер в проекте были заявлены Венсан Кассель, Стив Куган, Кумаил Нанджиани, Хизер Грэм и Рози Перес.