Сериал «Поколение "Ви"» не получит продолжение

Сериал «Поколение "Ви"» закрыли. Об этом сообщили исполнительные продюсеры проекта Эван Голдберг и Эрик Крипке.
Отмечается, что сюжетные линии персонажей будут раскрыты в заключительных эпизодах «Пацанов» и других проектах.
«Поколение Ви» – спин-офф «Пацанов». Действие сериала разворачивается в единственном в Америке колледже, где учатся только студенты с суперспособностями. Премьера состоялась в 2023 году. Картина получила положительные оценки от зрителей и критиков. Всего вышло два сезона.
Ранее состоялась премьера заключительного сезона «Пацанов». Серии будут выходить еженедельно до 20 мая.