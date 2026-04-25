Сериал «Поколение "Ви"» не получит продолжение

Проект решили закрыть
Кадр из сериала «Поколение “Ви”» (1 сезон)

Сериал «Поколение "Ви"» закрыли. Об этом сообщили исполнительные продюсеры проекта Эван Голдберг и Эрик Крипке.

Отмечается, что сюжетные линии персонажей будут раскрыты в заключительных эпизодах «Пацанов» и других проектах.

«Поколение Ви» – спин-офф «Пацанов». Действие сериала разворачивается в единственном в Америке колледже, где учатся только студенты с суперспособностями. Премьера состоялась в 2023 году. Картина получила положительные оценки от зрителей и критиков. Всего вышло два сезона.

Ранее состоялась премьера заключительного сезона «Пацанов». Серии будут выходить еженедельно до 20 мая.