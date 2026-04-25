Путин поздравил Сергея Никоненко с юбилеем

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российский актер и режиссер Сергей Никоненко внес большой вклад в развитие отечественного искусства, заслужив зрительскую любовь и признание коллег. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина по случаю 85-летия Никоненко. Как передает корреспондент ТАСС, поздравительный адрес зачитали на юбилейном вечере «С друзьями по жизни» в честь артиста, который прошел в столичном кинотеатре «Художественный».