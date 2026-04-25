Путин поздравил Сергея Никоненко с юбилеем

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российский актер и режиссер Сергей Никоненко внес большой вклад в развитие отечественного искусства, заслужив зрительскую любовь и признание коллег. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина по случаю 85-летия Никоненко. Как передает корреспондент ТАСС, поздравительный адрес зачитали на юбилейном вечере «С друзьями по жизни» в честь артиста, который прошел в столичном кинотеатре «Художественный».
«Уважаемый Сергей Петрович, поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Замечательный актер, режиссер и сценарист, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими талантливыми работами по праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», — говорится в телеграмме.
«И, конечно, отмечу вашу многолетнюю организаторскую, общественную деятельность в Союзе кинематографистов России, большой созидательный вклад в развитие отечественного искусства. Желаю вам здоровья, бодрости духа и успехов», — отметил глава государства.
Никоненко — российский актер и режиссер, народный артист РСФСР (1991). Снимался в фильмах «Война и мир», «Спокойный день в конце войны», «Инспектор ГАИ», «Зимний вечер в Гаграх», «Мастер и Маргарита», «Пассажирка», поставил картины «Птицы над городом», «Трын-трава», «Целуются зори», «Корабль пришельцев» и другие.