Отечественные мультфильмы получат полное госфинансирование

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.
Изменения внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Согласно документу, теперь предусмотрена возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков.
До этого было предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако эта норма не распространялась на анимацию.