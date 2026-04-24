Вышел первый тизер сериала «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко в главной роли

Премьера сериала состоится в 2026 году

Вышел первый тизер сериала «Седьмой игрок». В центре сюжета сериала — спортивный менеджер Артем, который приходит в хоккейный мир из фигурного катания и неожиданно для всех переворачивает жизнь аутсайдеров лиги, команды «Строитель». Его роль в картине исполнил Антон Лапенко.

В сериале также сыграют Николай Фоменко, Кирилл Чернышенко, Михаил Сотников, Данила Краснов, Антон Лебедев, Денис Хохрин, Юлия Ильина и другие.

«Мир хоккея мне знаком и близок. Я из Ярославля, где все живут хоккеем, и я впервые попал на матч очень давно, больше двадцати лет назад. Но хоккей в сериале, как и всегда, становится лишь динамичным фоном для истории о людях и о столкновении характеров. Этот сериал рассказывает о противоборстве двух миров: жесткий дух соперничества и агрессивное подавление воли с одной стороны — и эмпатия, человечное отношение с другой. Это напоминает выбор, который встает перед режиссером. Позитивный подход Артема мне очень понятен и близок, ведь мы ходим на нашу работу не для того, чтобы страдать», — отметил Сергей Пикалов, режиссер-постановщик.

Премьера «Седьмого игрока» состоится в 2026 году. Производством сериала занимаются компания Bar Production и Плюс Студия, продюсерский центр Яндекса, при поддержке КХЛ.