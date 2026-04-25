Зои Кравиц вновь помолвлена спустя полтора года после расставания с Ченнигом Татумом

Page Six: Гарри Стайлс сделал предложение Зои Кравиц
Зои Кравиц и Гарри СтайлсИсточник: Соцсети

Зои Кравиц и Гарри Стайлс снова оказались в центре внимания. Папарацци засняли дочь Ленни Кравица с крупным бриллиантом на безымянном пальце, и это мгновенно подогрело разговоры о скорой свадьбе. Как сообщает Page Six со ссылкой на инсайдера из близкого окружения пары, торжество действительно не за горами.

По словам источника, музыкант полностью очарован актрисой. «Он бы прыгнул с обрыва ради нее. Она тоже на седьмом небе от счастья», — поделился информатор.

Инсайдер также рассказал, что Гарри сделал предложение Зои спустя восемь месяцев после того, как они начали встречаться.

Для Стайлса это первая помолвка в жизни. У Кравиц за плечами уже есть опыт семейной жизни: ранее она была замужем за актером Карлом Глусманом, известным по фильму «Неоновый демон». Их свадьба прошла в 2019 году во Франции — торжество организовали в особняке знаменитого отца Зои. Однако в 2021 году супруги развелись.

Также у Зои Кравиц был роман с актером Ченнингом Татумом. Их отношения начали в 2021 году, а в 2023 состоялась помолвка звезд. Однако уже в октябре 2024-го актеры расстались, отменив свадьбу.