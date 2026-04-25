Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске снимут документальный фильм об Островском

Картину переведут на 80 языков мира
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Документальный фильм к 90-летию со дня смерти писателя Николая Островского снимут в Новороссийске Краснодарского края, где была написана одна из глав его знаменитого романа «Как закалялась сталь» в 30-х годах. Картину переведут на 80 языков мира, сообщил в интервью ТАСС глава города Андрей Кравченко.

«В этом году мы намерены реализовать особый проект, связанный с произведением известного писателя Николая Островского “Как закалялась сталь”, одна из глав которого была написана им непосредственно в Новороссийске. В городе есть дом-музей имени Островского, мы с уважением относимся к культурному наследию, оставленному писателем. В этом году к 90-летию со дня смерти Островского мы создадим документальный фильм», — рассказал он.

Кравченко добавил, что уже завершаются переговоры с Русским географическим обществом о переводе будущего фильма на 80 языков мира, чтобы его смогли увидеть и жители других стран.

По словам главы города, в Новороссийске планируют создать кинокластер. «Уже второй год мы продолжаем обсуждение проекта создания кинокластера. Город-герой Новороссийск богат своей великой историей, на территории были сняты не менее 49 известных кинофильмов», — отметил Кравченко.

В Новороссийске ежегодно проводятся кинофестивали — Всероссийский фестиваль патриотического кино «Малая Земля» и Международный молодежный фестиваль короткометражного кино «Черноморская бора». Они направлены на патриотическое воспитание молодежи и популяризацию исторического кино.