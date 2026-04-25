В Новороссийске снимут документальный фильм об Островском

КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Документальный фильм к 90-летию со дня смерти писателя Николая Островского снимут в Новороссийске Краснодарского края, где была написана одна из глав его знаменитого романа «Как закалялась сталь» в 30-х годах. Картину переведут на 80 языков мира, сообщил в интервью ТАСС глава города Андрей Кравченко.
«В этом году мы намерены реализовать особый проект, связанный с произведением известного писателя Николая Островского “Как закалялась сталь”, одна из глав которого была написана им непосредственно в Новороссийске. В городе есть дом-музей имени Островского, мы с уважением относимся к культурному наследию, оставленному писателем. В этом году к 90-летию со дня смерти Островского мы создадим документальный фильм», — рассказал он.
Кравченко добавил, что уже завершаются переговоры с Русским географическим обществом о переводе будущего фильма на 80 языков мира, чтобы его смогли увидеть и жители других стран.
По словам главы города, в Новороссийске планируют создать кинокластер. «Уже второй год мы продолжаем обсуждение проекта создания кинокластера. Город-герой Новороссийск богат своей великой историей, на территории были сняты не менее 49 известных кинофильмов», — отметил Кравченко.
В Новороссийске ежегодно проводятся кинофестивали — Всероссийский фестиваль патриотического кино «Малая Земля» и Международный молодежный фестиваль короткометражного кино «Черноморская бора». Они направлены на патриотическое воспитание молодежи и популяризацию исторического кино.