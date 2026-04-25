Режиссер Котт рассказал об опасных моментах во время съемок «Ангелов Ладоги»

ХАБАРОВСК, 24 апреля. /ТАСС/. Съемки фильма «Ангелы Ладоги» на замерзшем озере в поселении Токсово Ленинградской области и на Финском заливе проходили под контролем сотрудников МЧС, были моменты, когда лед начинал трескаться. Об этом рассказал ТАСС режиссер Александр Котт перед спецпоказом фильма в кинотеатре «Гигант» в Хабаровске.
«Опасность была всегда, потому что лед — это непредсказуемая история. Вдруг снизу где-то что-то начинает трескаться, мы тут же уходили. Но все было под контролем. Мы это слышали [треск]. Еще у льда такой звук очень интересный. Он такой, когда по нему ходишь, если эта плита ледяная — гулкость такая возникает. Конечно, вызывает эмоции», — сказал Котт, добавив, что такая ситуация повторялась постоянно. Контроль осуществляли сотрудники МЧС. В съемках участвовали в том числе дети.
Сцены снимались на Финском заливе, в неглубоких местах, где все промерзло практически до дна, а также на озере в Токсово, рассказал Котт. На озере была хорошая толщина льда, уточнил режиссер.
Фильм «Ангелы Ладоги» рассказывает об отряде молодых спортсменов-буеристов, выполняющих доставку боеприпасов по тонкому льду зимой 1941 года. Эта операция постепенно превращается в миссию по спасению детей-сирот, которых не успели эвакуировать из блокадного Ленинграда. Картина открыла 48-й Московский международный кинофестиваль, состоявшийся с 16 по 23 апреля. Фильм вышел в прокат накануне.