Режиссера Мамина признали иноагентом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов российского режиссера театра и кино Юрия Мамина. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Ю. Б. Мамин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.
В реестр также попали режиссер Юрий Тепляков, активистка Наталья Гоголева («Наталья Касимова»), проекты «Антиимперский блок народов», «Слова вне себя», компании «Яшма» и «Торговые инвестиции».