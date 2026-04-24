Режиссера Мамина признали иноагентом

В реестр также попали режиссер Юрий Тепляков, активистка Наталья Гоголева, проекты «Антиимперский блок народов», «Слова вне себя», компании «Яшма» и «Торговые инвестиции»
Юрий МаминИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов российского режиссера театра и кино Юрия Мамина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ю. Б. Мамин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

В реестр также попали режиссер Юрий Тепляков, активистка Наталья Гоголева («Наталья Касимова»), проекты «Антиимперский блок народов», «Слова вне себя», компании «Яшма» и «Торговые инвестиции».