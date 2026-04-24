23 апреля в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера остросюжетного сериала «Заложник» режиссера Рустама Мосафира. Максим Матвеев исполнил главную роль успешного аналитика, который отправляется на Ближний Восток, чтобы вызволить сестру из плена. Большая часть съемок проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, что стало для актера настоящим испытанием.
Со сцены Матвеев признался, что изначально опасался проекта из-за языковых барьеров и стереотипов.
«Меня очень пугали многие вещи: языковые барьеры, барьеры, которые стереотипно сидят в голове», — отметил он. Однако опыт оказался вдохновляющим: благодаря съемкам артист обрел множество друзей, в том числе ливанского актера Николаса Муавада, присутствовавшего на премьере.
«Это серьезный шаг для меня. Я рад, что могу назвать Николаса другом — это одно из тех удивительных человеческих совпадений. Понял, что не надо бояться, надо идти в идею, и она принесет теплые моменты», — подчеркнул артист, пожелав зрителям того же.