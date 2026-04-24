Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Матвеев рассказал, какие страхи преодолел на съемках в Эмиратах

Актер преодолел стереотипы и нашел новых друзей, включая ливанского коллегу на съемках сериала
Максим Матвеев
Максим Матвеев

23 апреля в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера остросюжетного сериала «Заложник» режиссера Рустама Мосафира. Максим Матвеев исполнил главную роль успешного аналитика, который отправляется на Ближний Восток, чтобы вызволить сестру из плена. Большая часть съемок проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, что стало для актера настоящим испытанием.

Со сцены Матвеев признался, что изначально опасался проекта из-за языковых барьеров и стереотипов.

Николас Муавад и Максим Матвеев
Николас Муавад и Максим Матвеев

«Меня очень пугали многие вещи: языковые барьеры, барьеры, которые стереотипно сидят в голове», — отметил он. Однако опыт оказался вдохновляющим: благодаря съемкам артист обрел множество друзей, в том числе ливанского актера Николаса Муавада, присутствовавшего на премьере.

«Это серьезный шаг для меня. Я рад, что могу назвать Николаса другом — это одно из тех удивительных человеческих совпадений. Понял, что не надо бояться, надо идти в идею, и она принесет теплые моменты», — подчеркнул артист, пожелав зрителям того же.