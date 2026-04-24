Игорь Верник появился на публике в новом имидже. Артист стал гостем на премьере сериала «Заложник» в киноцентре «Иллюзион» 23 апреля. 62-летний актер и телеведущий отрастил бороду, чем очень удивил публику и журналистов.
«Приехал прямо со съемочной площадки. Первый раз отрастил бороду для героя. Неожиданно новое ощущение», — объяснил Верник, отметив, что изменения внешности связаны с новой ролью.
На вопрос о реакции супруги, продюсера Натальи Шнейдеровой, с которой они вместе более 20 лет, артист с юмором ответил: «Жена довольна. Вы хотите, чтобы я рассказал, как мы целуемся?».
Верник приехал поддержать Максима Матвеева, главную звезду премьеры. О спортивной форме и дисциплине коллеги он отозвался с теплотой: «Мне нравится, как Максим думает о профессиональной форме — не только внутренне, но и внешне. Сам слежу за фигурой. Сцена и съемки — лучший тренер».